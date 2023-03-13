تعزيز التعاون الصناعي بين الجزائر وروسيا

استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الإثنين، رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد الخارجي لحكومة موسكو سيرغي تشريومين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، تعزيز التعاون الاقتصادي في المجال الصناعي، بين الجزائر وروسيا، “لترتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين”.

كما استعراض المسؤولان “المجالات التي تشكل فرصا للشراكة المثمرة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، ونظرائهم الروس. على غرار:

الصناعات الميكانيكية،

السكك الحديدية،

الصناعات الصيدلانية،

الصناعات المنجمية والحديد والصلب،

بالإضافة إلى قطاعات الفلاحة، السياحة والثقافة.

“وفي الأخير، اتفق الطرفان على تكثيف الزيارات، والتواصل بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين، لتحديد المشاريع والشراكات التي يمكن تجسيدها في الفترة المقبلة”، يضيف البيان.