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الجزائر

تعزيز التعاون في المجال الصحي محور لقاء سايحي بنظيره الكوبي

الشروق أونلاين
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تعزيز التعاون في المجال الصحي محور لقاء سايحي بنظيره الكوبي
ح.م
جانب من اللقاء

اقترح وزير الصحة، عبد الحق سايحي، تكثيف وتوسيع العلاقات الثنائية مع كوبا في المجال الصحي.

وجاء اقتراح سايحي خلال لقائه بنظيره الكوبي خوسيه أنخيل بورتال ميرلندا، على هامش أشغال الدورة الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف.

وحسب بيان للوزارة فقد أشاد الطرفان في مستهّل اللقاء، أشاد بمستوى وعمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين والتي بلغت 60 عاما.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير الصحة الكوبي، عن رضاه على مستوى العلاقات التي تربط البلدين، مبديا أمله في تعزيزها وتقويتها وذلك بالبحث عن فرص شراكة جديدة لتوسيع التعاون القائم بين الجزائر وكوبا إلى مجالات أخرى.

من جهته، أرز سايحي مستوى العلاقات الثنائية التى عرفت قفزة نوعية في المجال الصحي، مقترحا تكثيفها وتوسيعها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي للدفع بالعلاقات الثنائية للارتقاء إلى أعلى مستوى، وبناء شراكة قوية تعود بالفائدة على البلدين.

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