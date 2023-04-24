تعزيز التوافق في مواقف الجزائر وموريتانيا.. لمواجهة التهديدات المشتركة

وزير الخارجية الجزائري في نواكشوط

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الإثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في زيارة عمل.

وحسب بيان للوزارة فقد أجرى الوزير عطاف محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، قبل توسيعها لتشمل وفدي البلدين.

وتطرقت المحادثات بين الجانبين إلى “العلاقات الثنائية، وآفاق مواصلة الجهود للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية. فضلا عن تكثيف التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والقاري”.

“وأشاد الطرفان بالحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات الجزائرية الموريتانية، في سياق تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين بمناسبة زيارة الدولة التي أداها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر في ديسمبر 2021″.

“كما تم الوقوف على مستوى التقدم المحرز في إنجاز المشاريع المشتركة، وعلى رأسها مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، لما له من أهمية استراتيجية”، يضيف البيان.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق السياسي بين الجزائر وموريتانيا

وفي إطار التنسيق السياسي بين البلدين، تناول الوزيران “القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين المغاربي والعربي. إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، وعلى الصعيد القاري بصفة عامة”.

وأكد الوزيران في هذا السياق “أهمية تعزيز التوافق في مواقف البلدين، وما تعكسه من رجاحة إزاء مجابهة مختلف التهديدات المشتركة، والسعي لتقديم مساهمة فعلية لترقية أهداف السلم والأمن والتنمية جهويا وقاريا ودوليا”.

وفي ختام المحادثات الثنائية، قام الوزيران بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية، “تهدف لتأسيس آلية مستدامة لتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين”.