تعزيز السوق بمليون علبة من مضادات تخثر الدّم

وزير الصناعة الصيدلانية يطمئن بوفرة المنتوج

كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية عن تزويد السوق الوطنية الدوائية بكميات إضافية من مضادات تخثر الدم، بما يتماشى واحتياجات السوق، وذلك خلال الشهر الجاري مع دخول متعامل ثالث في ولاية الطارف على خط التصنيع الوطني بطاقة إنتاجية تقدّر بمليون علبة شهريا.

وطمأن لطفي بن باحمد وزير الصناعة الصيدلانية مجموع المتعاملين الصيدلانيين والصيادلة وكذا المرضى بتوفّر مضادات تخثر الدّم “إينوكزابارين” لاسيما “لوفينوكس” و”فارينوكس” المندرجة في إطار البروتوكول العلاجي لكوفيد19، حيث أكّد أنها متوفرة بكميات كافية لتغطية حاجيات السوق، في انتظار التحاق المتعامل الوطني “بيوتيرا” بمنتجه “تيرانوكس” شهر جانفي الجاري بمليون علبة شهريا.

وأشارت الوزارة أنّها قامت “بإجراءات استباقية من أجل ضمان وفرة مضادات التخثر تحسبا لموجة رابعة للفيروس وارتفاع الطلب عليها في إطار التجنّد لمجابهة الموجة الرابعة من الجائحة، وذلك بالرفع من الطاقة الإنتاجية للمنتج الوطني، بالإضافة إلى إصدار مدخلات للبرامج التقديرية للاستيراد”.

وزوّد المتعاملون الصيدلانيون المحليون في هذا الصنف العلاجي الصيدلية المركزية للمستشفيات بـ281 754 1 علبة ما بين 02/09/2021 و23/12/2021 من أجل التكفّل بالمرضى المصابين بكوفيد-19 بالمستشفيات، وسيتم توزيع كمية مقدرة بـ400 ألف علبة على الصيدلية المركزية للمستشفيات خلال الأسبوع المقبل، موجّهة إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية.

وإلى جانب ذلك، زوّد هؤلاء المتعاملون الصيادلة الخواص بـ650 ألف علبة منها 250 ألف علبة وُزعت يوم الخميس 30 ديسمبر، وتضاف هذه الكمية إلى مليون و60 ألف علبة تم توزيعها ما بين 18/11/2021 و23/12/2021.

ويقدّر حجم السوق الوطنية لمضادات التخثر بنحو 33 مليون علبة سنويا من جرعات مشتركة، حيث تعرف نشاط 3 متعاملين هم سانوفي التي تنتج “لوفينوكس” و”فراتر رازس” التي تنتج “فارينوكس” و”بيوتيرا” بمنتجها الجديد قريبا “تيرانوكس”.