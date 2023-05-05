تعزيز العلاقات الإقتصادية محور لقاء وزير المالية مع السفير الياباني

استقبل وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس، سفير اليابان بالجزائر، أكيرا كونو، الذي استعرض معه العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، شكل فرصة “لاستعراض وضعية العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، وكذا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها”.

وتابع البيان، أن الجانبين أعربا بهذه المناسبة، عن “ارتياحهما” لتوقيع اتفاق عدم الازدواج الضريبي، بتاريخ 7 فبراير 2023، مؤكدين أن “دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيسمح بترقية أكبر للاستثمارات اليابانية في الجزائر”.

كما اتفقا ،تضيف الوزارة، على تكثيف التعاون بين البلدين في مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك والعمل بالتشاور من أجل تعزيز الترسانة القانونية المسيرة للتعاون الاقتصادي الثنائي، سيما في مجال الاستثمار، عبر إبرام اتفاق ثنائي حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات.

من جانبه، نوه السفير الياباني بالجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية، معربا عن “الاهتمام الذي توليه عديد المؤسسات اليابانية بالسوق الجزائرية وامكانياتها”.

كما أشار إلى “أهمية وجود إطار قانوني ثنائي مناسب للمستثمرين المحتملين”، معبرا عن “استعداد بلاده لإقامة تعاون مالي لمرافقة المشاريع الاستثمارية في الجزائر”.

وخلص ذات المصدر في الأخير، إلى التأكيد بأن الجانبين قد اتفقا على مواصلة “الحوار والمبادلات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، التي تسمح بإقامة شراكة ذات فائدة متبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين”، وتجديد التأكيد على “ارادتهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين الجزائر واليابان، و كذلك العمل معا على تحقيق افاق تعاون وثيق ومثمر”.