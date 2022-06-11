تعزيز النقل الجوي نحو فرنسا بـ30 رحلة أسبوعيا

بعد إعلان الخطوط الفرنسية "ASL" برنامجها الجديد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية “ASL” عن تعزيز رحلاتها بين الجزائر وفرنسا، خلال موسم الاصطياف تماشيا مع قرار الجزائر برفع عدد الرحلات، وذالك بـ30 رحلة أسبوعيا، تربط بين مختلف المطارات الجزائرية والفرنسية.

وأكدت الشركة الفرنسية، أن الجزائر تعتبر من أهم الأسواق وهي تعمل على تقديم خدمات ذات جودة للجزائريين، والتي لم تتوقف طوال فترة تقييد الرحلات منذ بداية الأزمة الصحية، وقالت أن برنامجها يبدأ من 16 جوان الجاري بثلاث رحلات أسبوعيا بين بجاية وباريس، ويوم 19 جوان برحلتين أسبوعيا من عنابة نحو باريس.

وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية ASLأن رحلاتها من مطار هواري بومدين الدولي تنطلق يوم 26 جوان بـ15 رحلة أسبوعيا نحو باريس وثلاث رحلات نحو ليل، بالإضافة إلى ست رحلات نحو مدينة ليون ورحلة واحدة باتجاه مطار ميلوز .

وقالت الشركة أنها برمجت رحلة أسبوعيا من مطار وهران نحو مدينة ليل، وأكدت أن برنامجها الجديد مع الجزائر جاء تماشيا مع الاتفاق الذي أبرم بين السلطات الجزائرية والفرنسية برفع عدد الرحلات الجوية تماشيا مع تحسن الأحوال الصحية، وعن الحجوزات، أوضحت الشركة أنها مفتوحة على موقعها الإلكتروني ونقاط بيعها في الجزائر .

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية السباقة لرفع رحلاتها الأسبوعية مع فرنسا بـ177 رحلة، بتخفيض محسوس لقيمة التذاكر، وهو ما وقفت عليه الشروق عند دخولها إلى موقع الحجز الإلكتروني التابع للجوية الجزائرية، وحجزت في العديد من الرحلات أين كانت الأسعار كالتالي: باريس الجزائر 335 أورو، باريس بجاية 380 أورو، باريس تلمسان 411 أورو، مرسيليا الجزائر 427 أورو “في وقت الذروة”، مرسيليا وهران 218 أورو، مرسيليا عنابة 227 أورو، ليون سطيف 297 أورو، ليون الجزائر 234 أورو، ليون وهران 242 أورو، مونبوليي وهران 275 أورو، مونبوليي الجزائر 241 أورو.

تجدر الإشارة أن أسعار التذاكر تتغير حسب تاريخ الحجز، حيث ترخص الأسعار في شهر جوان وترتفع في جويلية وتزداد ارتفاعا في بداية أوت الذي يمثل وقت الذروة، وهو ما وقفنا عليه في هذه العملية.