تعزيز النمو الاقتصادي بين الجزائر وتركيا في مجال النسيج والأقمشة

المعرض الدولي للنسيج والقماش " Alger Textile 2023":

احتضنت قاعة المحاضرات بقصر المعارض سافاكس، بالجزائر العاصمة، يوم 10 أكتوبر 2023، ندوة صحفية خصصت للمعرض الدولي للنسيج ” Alger Textile 2023″ في دورته الأولى، المزمع انطلاقه من 14 أكتوبر إلى غاية 16 أكتوبر 2023، حيث تطرق السيد emre akcok” meridyan fair ، بالتفصيل إلى ما يحمله هذا المعرض، الذي سوف يعرف مشاركة ثلاث دول، وهي الجزائر وتركيا وإيطاليا. ولعل الهدف من مثل هكذا معارض، على حد تعبير المتحدث، هو تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا والجزائر وكذا الدول الأخرى. وهذا، من أجل عرض أحدث ما تقدمه صناعة النسيج في تركيا والجزائر، وكذا الأقمشة وكل الإكسسوارات المتعلقة بها، من خلال ما يقدمه نحو 30 عارضا من تركيا، بالإضافة إلى الجزائر ودولة إيطاليا، في الدورة الأولى لهذا المعرض الدولي.

وواصل السيد emre akcokحديثه للصحافة والإعلام عن دور النسيج في الاقتصاد والتنمية، لكلا البلدين، الذي يعتبر نقطة هامة في ترقية التجارة الثنائية وتبادل المعارف في هذا المجال، وكذا التعاون من خلال خلق نقطة اشتراك بين المصنعين والموردين والمشترين. وهذا، ما يساعد على خلق أرضية مشتركة بين كل هؤلاء الأطراف، للتواصل والتبادل في نفس الوقت، على حد تعبيره.

كما أكد المتحدث أن العارضين سوف يقدمون، خلال فعاليات هذا المعرض، مجموعة كبير ومتنوعة، من الأقمشة ذات الجودة العالية والنسيج ومختلف الإكسسوارات. وهذا، ما سيمكن الزائرين من اكتشاف أفكار جديدة، تسمح لهم بتوسيع نقاط التواصل من أجل خلق شراكات جديدة وقيمة.

واعتبر، في نفس الوقت، أن المعرض هو بمثابة نقطة لتحفيز الابتكار في هذا المجال، من أجل تشكيل أفكار جديدة في قطاع النسيج والأقمشة والسعي إلى الرقي فيه مستقبلا، وكذا التحضير للدورات القادمة من خلال معرفة ما يتطلبه هذا المجال.

كما نوه خلال هذا اللقاء، بالجهود التي تقوم به كلا الدولتين، الجزائر وتركيا.. وهذا، بالدعم المستمر لتعزيز العلاقة بينهما، من أجل النمو الاقتصادي الذي يقوم على الأسس الصحيحة والمتينة. مثمنا في ذات الوقت، المجهود الكبير الذي بذله مختلف العارضين، من أجل إنجاح هذه الفعاليات، والسعي إلى تقديم أفكار جديدة في هذا المجال، داعيا في الأخير، إلى التواجد خلال أيام المعرض من أجل الاكتشاف وتبادل الأفكار وربط الشراكات، من أجل تحقيق نمو النسيج في كل من الجزائر وتركيا.