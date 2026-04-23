تعزيز تصنيع قطع الغيار محليًا محور زيارة وزير الصناعة لوحدة إنتاج بعين مليلة

أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، الخميس، ضرورة رفع جودة وإنتاج قطع الغيار محليًا، مع توسيع التوزيع وتقليص الاستيراد، خلال تدشينه ومعاينته وحدة “SARL MC FILTRE” المتخصصة في صناعة مصافي السيارات والشاحنات في عين مليلة بولاية أم البواقي.

وشدّد الوزير على تعزيز مراقبة الجودة في جميع مراحل الإنتاج وضمان مطابقة المنتجات للمعايير التقنية، إلى جانب تطوير نظام الشهادات والتصديق لرفع تنافسية المنتوج الوطني، وربط المؤسسة بالجامعات ومراكز البحث لتحسين التكوين ودعم الابتكار. كما دعا إلى توسيع التغطية في السوق الوطنية بما يعزز حضور المنتج المحلي.

وتندرج هذه التوجيهات ضمن توجه أوسع لدعم قطاع المناولة الصناعية وتصنيع قطع الغيار، باعتباره ركيزة أساسية لتقوية النسيج الصناعي ورفع نسب الإدماج المحلي وبناء منظومة إنتاج متكاملة تدعم الصناعة الميكانيكية.

واطّلع الوزير، مرفوقًا بوالي الولاية بن عبد الله شايب الدور، على سير عملية الإنتاج داخل الوحدة، واستمع إلى عرض حول قدراتها وآفاق تطويرها، خاصة ما يتعلق برفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز استخدام المكونات المحلية.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للوحدة 3000 وحدة يوميًا، وقد دخلت حيز الاستغلال سنة 2022، ما يعكس مساهمتها في دعم السوق الوطنية بمنتجات محلية.

وفي ختام الزيارة، جدّد وزير الصناعة التأكيد على دعم الاستثمار الصناعي المنتج، وتعزيز الإدماج المحلي وترقية تنافسية المؤسسات الوطنية، بما يساهم في ترسيخ السيادة الصناعية وبناء قاعدة صناعية متكاملة.