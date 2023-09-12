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تعزيز رحلات الجوية الجزائرية من وإلى مطارات الجنوب

الشروق أونلاين
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تعزيز رحلات الجوية الجزائرية من وإلى مطارات الجنوب
أرشيف
الجوية الجزائرية

قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الرفع من عدد رحلاتها من وإلى مطارات جنوب البلاد وذلك من أجل تلبية “الطلب الكبير” المسجل خلال الأيام الأخيرة. 

وأكد الناطق الرسمي باسم الجوية الجزائرية أمين أندلسي أن “العديد من المسافرين الحاملين لتذاكر على خطوط جنوب البلاد قد أعربوا عن أملهم في السفر جواً خلال هذه الفترة من الدخول الاجتماعي”.

وأضاف المتحدث نفسه لوكالة الأنباء الجزائرية أن الشركة “سارعت إلى اتخاذ قرار بزيادة قدرة النقل على تلك الخطوط خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد طلبا كبيرا”.

وبرمجت الجوية الجزائرية عدة رحلات إضافية خلال هذه الفترة من وإلى ولايات الجنوب، حيث أشار أندلسي إلى “تجنيد طائرات ذات قدرة كبيرة من نوع “بوينغ 737 NG” التي قد تصل طاقتها الاستيعابية إلى 150 مسافر”.

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