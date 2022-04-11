تعزيز فرص التعاون الثنائي.. محور لقاء بلجود مع السفيرة التركية
تباحث وزير الداخلية كمال بلجود، الإثنين، رفقة السفيرة التركية بالجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش فرص التعاون الثنائي بين البلدين.
وجاء هذا خلال زيارة السفيرة أوزدمير لوزير الداخلية كمال بلجود، أين تباحث الطرفان فرص التعاون الثنائي. وهو ما أكده بيان للسفارة التركية.
قامت السفيرة السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش بزيارة لمعالي السيد كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الثنائي.@Mahi_Nur @MFATurkiyeAR pic.twitter.com/Wu5g4Xy7GR
— Ambassade de Türkiye à Alger (@CezayirBE) April 11, 2022