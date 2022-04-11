تعزيز فرص التعاون الثنائي.. محور لقاء بلجود مع السفيرة التركية

تباحث وزير الداخلية كمال بلجود، الإثنين، رفقة السفيرة التركية بالجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش فرص التعاون الثنائي بين البلدين.

وجاء هذا خلال زيارة السفيرة أوزدمير لوزير الداخلية كمال بلجود، أين تباحث الطرفان فرص التعاون الثنائي. وهو ما أكده بيان للسفارة التركية.