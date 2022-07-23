تعطل المسرعات وراء مشكل العلاج بالأشعة

دشّن مركزا لمعالجة سرطان الأطفال... بن بوزيد:

أشرف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، السبت، على تدشين مركز جديد لعلاج السرطان لدى الأطفال، تابع للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لمين دباغين بباب الواد بالعاصمة.

ومن شأن هذا المركز الذي يتسع لـ140 سرير أن يساهم في تخفيف الضغط على المؤسسة المتخصصة في علاج السرطان “بيار وماري كوري” بالعاصمة.

وبالمناسبة، استمع الوزير، الذي كان مرفوقا بوالي ولاية الجزائر، أحمد معبد، إلى عرض قدمه مدير المؤسسة الاستشفائية الجامعية لباب الواد، نافع تاتي، حول تجهيز وسير هذا المركز الجديد.

مراجعة القوانين الأساسية مع الدخول الاجتماعي القادم

وأوضح الوزير بالمناسبة أن هذا المركز “يعد مكسبا للقطاع ويدخل في إطار الاستراتيجية التي سطرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمكافحة السرطان وتخفيف العبء عن المواطن”.

وأرجع الوزير من جانب آخر “العراقيل التي لازالت تواجه العلاج بالأشعة بسبب تعطل المسرعات، إلى غياب الصيانة بعد حل المؤسسة التي كانت تشرف عليها”.

وقبلها، كان وزير الصحة قد دشن مؤسسة للصحة الجوارية ببلدية هراوة (شرق العاصمة) ومؤسسة جوارية مماثلة ببلدية بوروبة ليرتفع العدد إلى 12 مؤسسة جوارية تم تدشينها منذ بداية السنة الجارية.

من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة عن الشروع في مراجعة القوانين الاساسية للقطاع خلال الدخول الاجتماعي القادم، مؤكدا أنه “تطبيقا لما أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فإنه سيتم إعداد القوانين الاساسية للقطاع قبل نهاية السنة الجارية”

وكشف بالمناسبة عن الانتهاء من تحضير 6 قوانين أساسية تخص القطاع و 4 أخرى في طور الإعداد، مشيرا الى أنه سيتم عرض هذه النصوص على اجتماع الحكومة مع مطلع الدخول الاجتماعي المقبل.

وبخصوص الخدمة المدنية، أوضح بن بوزيد أن هذا الملف يوجد “قيد الدراسة بعد انشاء أقطاب طبية جهوية تقدم الخدمات للمواطنين بالمناطق التي تعاني من نقص في الاطباء، سيما الاخصائيين”.

وأشار في ذات السياق إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تعزيز المصالح التي تعاني من نقص في الأطباء المساعدين والاساتذة المساعدين، لافتا الى ضرورة إعادة النظر في توزيع الأطباء الأخصائيين علىمختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن بداية من شهر سبتمبر القادم.