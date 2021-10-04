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تعطل خدمات فيسبوك واتساب وانستغرام عالميا

الشروق أونلاين
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تعطل خدمات فيسبوك واتساب وانستغرام عالميا

يعرف موقع فيسبوك والعديد من التطبيقات التابعة له على غرار واتساب وانستغرام وخدمة ماسنجر، توقفا كليا  عبر اغلب دول العالم .

وتحدث موقع “Downdetector” المتخصص، الاثنين، عن حدوث عطل عالمي في موقع فايسبوك والتطبيقات التباعة له مما كبده خسائر مالية كبيرة.

إلى ذلك تراجع سهم فيسبوك بنسبة 5.5 بالمئة بعد هذا التوقّف المفاجئ.

وذكر الحساب الرسمي لشركة فايسبوك على تويتر:” سجلنا أن بعض المستخدمين يواجهون اضطرابا في استعمال تطبيقاتنا ومنتجاتنا”.

وأوضحت إدارة فايسبوك :” نحن نعمل على إعادة الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ، وإننا نعتذر عن أي إزعاج للمستخدمين”.

بالمقابل لم تذكر إدارة فايسبوك سبب العطل الذي تسبب في عدم تمكن الملايين المشتركين في الموقع من الولوج إلى حساباتهم.

وأفادت وكالة رويترز بأن مستخدمين واجهوا مشاكل أيضا في الدخول إلى منصّة تويتر وموقعي غوغل وأمازون ، إلى جانب وقوع اضطراب في خدمة الهاتف النقال بالولايات المتحدة.

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