تعطل مفاوضات تمديد عقد بن ناصر مع ميلان لأسباب مالية

اللاعب الجزائري يتريث قبل الفصل في مستقبله

لا زالت إدارة نادي ميلان الإيطالي تبحث عن إيجاد اتفاق نهائي مع وكيل أعمال الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من أجل تمديد عقد لاعب الوسط المدافع الذي ينتهي صيف عام 2024، رغم أن المفاوضات بدأت بين الطرفين منذ عدة أشهر لكن من دون تجسيد لحد الآن، في ظل اختلاف وجهات النظر بخصوص بعض تفاصيل العقد.

وقال موقع “ميلان نيوز 24” المختص في متابعة أخبار نادي ميلان، إن الاختلاف القائم بين إدارة الروسونيري ووكيل الدولي الجزائري مرتبط بالراتب السنوي الذي اقترحه نادي ميلان، والذي لا يتجاوز الـ3.5 مليون يورو، أي بزيادة بـ1.5 مليون يورو عن الراتب الحالي لإسماعيل بن ناصر، وكانت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الذائعة الصيت قالت في وقت سابق إن تمديد عقد بن ناصر يعد أولوية قصوى للمدير الرياضي لميلان، باولو مالديني، وكتبت: “تمديد عقد إسماعيل بن ناصر لاعب الوسط الجزائري، الذي وصل من إمبولي قبل عدة مواسم مهم جدا في الحسابات التكتيكية لبيولي”، وزادت: “بالطبع مع تألق ساندرو تونالي في الموسم الماضي كافح (بن ناصر) من أجل اللعب بانتظام في العديد من المباريات، لكنه يظل خيارا أساسياً لهذا الفريق”، قبل أن تضيف: “تجديده هو أولوية مطلقة”، وأشارت ذات الصحيفة إلى أن الاختلاف القائم بين الطرفين هو مالي، وكشفت: “الطرفان لا يزالان يبحثان عن اتفاق بشأن الراتب (ميلان اقترح مبلغ 3.5 مليون يورو سنويا والوكيل يريد أكثر)”.

وتابعت: “لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة، هناك مشكلة يجب حلها فيما يتعلق بالشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو والذي لا يمكن كسره إلا من طرف الأندية غير الإيطالية”، وختمت: “بمجرد أن يتم حل كل شيء يمكن التوقيع للاعب يحظى بقيمة ثابتة داخل النادي”.

جدير بذكره، أن بن ناصر قدم مستويات كبيرة جدا مع ميلان الموسم الماضي بدليل اختياره لاعب الشهر في النادي ثلاث مرات (أكثر لاعب تتويجا بالجائزة رفقة البرتغالي لياو)، علما أنه نجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة في مشواره وللمرة الأولى بالنسبة لميلان منذ عام 2011.