تعقد في دورتها السابعة.. مشاورات سياسية بين الجزائر والأرجنتين

انعقدت، الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أشغال الدورة السابعة للمشاورات السياسية بين الجزائر والأرجنتين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، “في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الجزائرية-الأرجنتينية، وإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون بين البلدين، انعقدت بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم، أشغال الدورة السابعة للمشاورات السياسية بين البلدين“.

وترأس الوفد الجزائري السفير محمد براح، المدير العام لأمريكا، والوفد الأرجنتيني، كلاوديو خافيير روزنكفايغ، نائب سكرتير المكلف بالشؤون الخارجية بوزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والديانة الأرجنتينية.

وأوضح البيان أن الاجتماع كان فرصة للجانبين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بالنظر إلى المصالح المشتركة والإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها البلدان.

ورحب الطرفان -حسب البيان- بعقد هذه الدورة من المشاورات السياسية “التي من شأنها إعطاء دفع جديد للتعاون بين البلدين على جميع الأصعدة”.

كما أكدا على استعداد بلديهما لمواصلة وتعزيز الحوار السياسي، حيث تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، وعقد دورات جديدة للجنة الحكومية المشتركة واللجنة العلمية الثنائية مطلع عام 2023″.