تعقيد إجراءات التصوير في الجزائر هرّب المنتجين إلى تونس

قال إن التجارب المشتركة تساهم في تصدير ثقافتنا.. مراد أوجيت:

يخوض الممثل مراد أوجيت ثاني تجاربه الفنية في تونس، حيث يطل على جمهوره رمضان هذه السنة عبر مسلسل “حب ملوك” وهذا بعد تجربته في مسلسل “مشاعر” للمخرج التركي محمد قدوك، رمضان الفارط. يتحدث أوجيت عن هذه التجربة ويعتبرها مفيدة كونها تساهم في تصدير الثقافة الجزائرية وإعطاء مساحة أكبر للفنانين الجزائريين والمساهمة في انتشارهم مغاربيا وعربيا. كما يتحدث أوجيت في هذا اللقاء مع الشروق عن أسباب هروب المنتجين الجزائريين إلى تصوير أعمالهم خارج البلاد.

حدثنا عن تجربتك في مسلسل “حب الملوك”..

مسلسل “حب الملوك” هو بمثابة تجربة مشتركة أخرى بعد تلك التي جمعتني بفريق مسلسل “مشاعر” للمخرج التركي محمد قدوك، رمضان الفارط، وسأطل على الجمهور بدور مغاير في طابع الدراما الكوميدية التي أخوضها لأول مرة في مسلسل “حب الملوك”، الذي أتمنى أن ينال إعجابه، كما أحيي المخرج نصر الدين السهيلي على طريقته المميزة في التعامل مع فريق العمل، ما ساهم بشكل كبير في تقديم عمل في مستوى تطلعات الجمهورين الجزائري والتونسي خاصة مع تزايد كمية الأعمال الدرامية والفكاهية التي أصبحت من الصعب جلب انتباه الجمهور وكسب رضاه.

ما رأيك في اتجاه المنتجين إلى الاستثمار في المسلسلات المشتركة خاصة بين الجزائر وتونس؟

الاستثمار في الأعمال المشتركة بين الجزائر وتونس أو غيرهما من الدول العربية، من شأنه فتح المجال أمام الممثلين والمخرجين والتقنيين في نفس الوقت، ويتيح فرصة تبادل الخبرات في مختلف المجالات الإبداعية، ما يعطي أعمالا راقية ومتنوعة تلبي أذواق المشاهد من جهة وتنمي روح الإبداع لدى الفنان من جهة أخرى، لذا أتمنى أن تتكرر مثل هذه التجارب لتشمل عدة بلدان لتوسيع آفاق الإنتاج وتصدير ثقافة بعضنا بعض مثلما هو الحال في الأعمال المعروضة حاليا.

لماذا يتجه الكثير من المنتجين إلى تصوير أعمالهم في تونس بدل الجزائر؟

مجال الإنتاج مرهون بالإمكانيات المادية للعمل، وتونس واحدة من أهم الدول التي فتحت الأبواب لتوفير إمكانيات التصوير بأسعار معقولة، لذا يتخذها المنتجون كوجهة مفضلة لإنجاز أعمالهم في وقت وجيز، وإمكانيات معقولة، هروبا من التعقيدات التي تواجههم في الجزائر كاستخراج تصاريح التصوير وغلاء المعدات التقنية ومحدوديتها.