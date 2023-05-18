تعقّد وضعيتَي البارادو ومقرة

بات فريقا البارادو ونجم مقرة سهرة الخميس، في وضعية لا يُحسدان عليها، وقد يُرافقان نادي هلال شلغوم العيد إلى القسم الثاني.

ومعلوم أنه ينزل فريقان إلى القسم الثاني، وقد تأكّد سقوط هلال شلغوم العيد مُتذيّل لائحة الترتيب، بعد أن كان الأمر افتراضيا مساء الأربعاء.

ولُعبت مساء الخميس ثلاث مقابلات أخرى تنتمي إلى بطولة القسم الوطني الأوّل، فأفرزت انتعاش شبيبة القبائل، مُقابل تعقّد وضعيتَي نادي الباردو ونجم مقرة، وقد يُرافق أحدهما هلال شلغوم العيد إلى القسم الثاني، بِاستثناء إذا انتفضا في الجولات القادمة، نظير غرق شبيبة القبائل أو اتحاد بسكرة أو أمل الأربعاء، وبِدرجة أقلّ مولودية وهران وجمعية الشلف.

وتألّق اللاعب كسيلة بوعالية من شبيبة القبائل، بِتسجيله ثنائية في مرمى مولودية وهران، رافعا غلّته إلى خمسة توقيعات في بطولة هذا الموسم.

النتائج الفنية:

م.البيّض 1 – ن.مقرة 0

ش.القبائل 4 – م.وهران 0

ج.الشلف 2- ا.بسكرة 1

وتشكّلت لائحة الترتيب كما يلي:

1- ش.بلوزداد 50ن

2- ش.قسنطينة 43ن

3- م.الجزائر 36ن (ناقص مقابلة)

4- و.سطيف 35ن

5- ا.خنشلة 35ن

6- م.البيّض 33ن

7- ش.الساورة 33ن

8- ا.العاصمة 32ن (ناقص 3 مقابلات)

9- ج.الشلف 30ن

10- م.وهران 30ن (ناقص مقابلة)

11- أ.الأربعاء 29ن

12- ا.بسكرة 28ن

13- ش.القبائل 27ن

14- ن.مقرة 26ن

15- ن.البارادو 22ن (ناقص مقابلة)

16- ه.شلغوم العيد 3ن