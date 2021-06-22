تعليقات غريبة للجزائريين على خبر خطوبة محرز!

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي

بمجرد إعلان النجم الجزائري، رياض محرز، عن خطبته لعارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، مساء الإثنين، حتى بدأت حمى التعليقات الغريبة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتعلت مختلف المنصات بخبر الخطوبة، حيث لفت بعض المعلقين الانتباه إلى تفصيل دقيق أثار ضجة، ويتعلق بزوجته السابقة وخطيبته الحالية، إذ خاطبوه مازحين: “كنت مع السمرة دينا لاكوب الكحلوشة وذرك راك مع البلوندا ان شاء الله ندو لاكوب البلوندا”.

ودعا البعض إلى ضرورة ترك محرز وشأنه، وعدم التدخل في حياته الخاصة بالقول: “محرز عشتولو حياتو اكثر منو، والمخلوقة هذي باصات عندها 44 مليون عجوزة ولوسة”.

من جانب آخر أثار خبر سعر خاتم الخطوبة ضجة كبرى، حيث أشار الكثيرون إلى مبالغته في تدليل تايلور، وحذروه من الإغداق عليها بالهدايا الباهظة لأنها بلا دين وقد تخونه كسابقتها!

وقال ناشطون: “سمعتو يا ولاد بلادي..كون جا ولد بلادكم صح ويحبكم كون السبع ملاير يدعم بيه شباب ضايع مش يروح يصرفهم على خاتم لوحدة لادين لا ملة”.

وأضافوا: “وهذا ذرك مقدرش يتبرع بيهم للجزائر باش يبنو بها سدود راه قتلنا الجفاف”.

واستغرب آخرون من عدم تركه وشأنه بالقول: ” إرضاء الناس غاية لاتدرك …البارحة فقط كانوا يطابونه بالزواج و الآن يعيبون على سعر الخاتم”.

في ذات السياق استغرب البعض من تسليط الضوء على حياة اللاعب والتدخل في شؤونه، مستنكرين تتبع كل خطواته، حيث علقوا: “ظهرت الحرزة والعسة فكل بلاصة حطيتها هنا عندنا برك السيد فآخر الدنيا وحارزين بيه وعايشين حياتو اكتر منو اللطف يا ربي”.

ولم تسلم تايلور من الانتقاد، إذ اعترض البعض على لباسها الفاضح وقامو بتركيب صور أخرى تتماشى وثقافتنا، حيث أظهروها بملابس تقليدية جزائرية.

طليقة محرز تقصفه.. وهكذا ردّ عليها!

قصفت ريتا جوهال، طليقها رياض محرز، مؤخرا، بمناسبة عيد الآباء، من خلال إعادة نشر تدوينة تلمح فيها إلى تخليه عن مسؤولياته اتجاه ابنتيه.

وقالت طليقة النجم الجزائري من خلال ستوري نشرته عبر حسابها على إنستغرام: “عيد أب سعيد لجميع الأباء الحقيقيين الذين يقومون فعلا بكل مهامهم اتجاه أبنائهم من أجل إسعادهم”.

وبحسب متابعين فقد جاء رد محرز من اليونان بعد ذلك بيومين، حيث أعلن خطوبته من تايلور، ونشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة جد رومانسية معها.

يذكر أن محرز كان متزوجا بريتا جوهال قبل تعرفه على تايلور، وهي ذات أصول هندية، أنجب منها ابنتين، ثم تدهورت العلاقة بينهما عندما خانته مع ملاكم أمريكي وحصل الطلاق.

خاتم خطوبة “تايلور وارد” يتجاوز 7 مليار سنتيم!

أفادت تقارير إخبارية أجنبية، مساء الإثنين، أن خاتم خطوبة عارضة الأزياء البريطانية “تايلور وارد”، تتجاوز قيمته الـ 7 مليار سنتيم.

وبحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل فإن النجم الجزائري ولاعب مانشستر سيتي، رياض محرز أهدى تايلور خاتما مميزا صممه خصيصا من أجلها، بقيمة 400 ألف جنيه استرليني.

وتصدر محرز الترند في الكثير من الدول، بصور الخطوبة التي تم تداولها على نطاق واسع، بعد أن نشرتها تايلور عبر حسابها على إنستغرام.

ونشرت وارد، صورا جمعتها بالنجم الجزائري على جزيرة ميكونوس اليونانية، وظهرت ترتدي خاتم الخطوبة الذي صنع الحدث عبر وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقت وارد الصور بمنشور جاء فيه: “لا يوجد أحد أُفضِّلُ أن أصنع معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا.. وأنا مُتحمسة للعيش معاً لذلك قلت نعم.. أحبك”، ليرد محرز معلقا “أُحبك”.

يذكر أن محرز وتايلور، كانا قد قررا الاستقرار معا في وقت سابق وقاما بشراء منزل قيمته 2 مليون جنيه إسترليني في مدينة “مانشستر”.

ولطالما كانت علاقة الثنائي محل جدل كبير وانتقاد، قبل أن يعلنا خطوبتهما الرسمية.