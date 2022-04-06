-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تعليقٌ ناري من حفيظ دراجي

الشروق الرياضي
  • 2601
  • 0
تعليقٌ ناري من حفيظ دراجي

أكد الإعلامي الجزائري، المعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت”، حفيظ دراجي، على الحق في فتح تحقيق دولي في المجازر المرتكبة في أوكرانيا، مستنكرا في الوقت نفسه ازدواجية المعايير التي يمارسها الغرب، مذكّرا بما حدث ويحدث في فلسطين وسوريا واليمن وغيرها من البلدان.

وقال دراجي في تدوينة له عبر حسابه بـ”تويتر”: “نعم لفتح تحقيق دولي في المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، لكن.. ماذا عن المجازر التي تُرتكب في فلسطين وسوريا واليمن؟ والمجازر التي ارتكبت في لبنان والعراق وأفغانستان وليبيا، وضد المسلمين في الصين والهند وميانمار؟”. ليختتم قائلا: “الجرائم ضد الإنسانية لا تتجزأ”.

مقالات ذات صلة
مدرب بلوزداد يُفضّل حضور الجمهور في رابطة الأبطال

مدرب بلوزداد يُفضّل حضور الجمهور في رابطة الأبطال

مديوب نموذج جيّد لـ “قلب الدّفاع”

مديوب نموذج جيّد لـ “قلب الدّفاع”

“أستبعد إعادة مواجهة الجزائر والكاميرون.. ولم نستقبل أي احتجاج لهذه المباراة “

“أستبعد إعادة مواجهة الجزائر والكاميرون.. ولم نستقبل أي احتجاج لهذه المباراة “

“الخضر” خسروا على البساط ولم يفوزوا بأي طعن ولا احترازات

“الخضر” خسروا على البساط ولم يفوزوا بأي طعن ولا احترازات

هذا هو مصير بلماضي على رأس الخضر.. وبقاؤه مطلب جماهيري

هذا هو مصير بلماضي على رأس الخضر.. وبقاؤه مطلب جماهيري

عطال وديلور في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

عطال وديلور في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد