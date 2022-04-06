تعليقٌ ناري من حفيظ دراجي

أكد الإعلامي الجزائري، المعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت”، حفيظ دراجي، على الحق في فتح تحقيق دولي في المجازر المرتكبة في أوكرانيا، مستنكرا في الوقت نفسه ازدواجية المعايير التي يمارسها الغرب، مذكّرا بما حدث ويحدث في فلسطين وسوريا واليمن وغيرها من البلدان.

وقال دراجي في تدوينة له عبر حسابه بـ”تويتر”: “نعم لفتح تحقيق دولي في المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، لكن.. ماذا عن المجازر التي تُرتكب في فلسطين وسوريا واليمن؟ والمجازر التي ارتكبت في لبنان والعراق وأفغانستان وليبيا، وضد المسلمين في الصين والهند وميانمار؟”. ليختتم قائلا: “الجرائم ضد الإنسانية لا تتجزأ”.