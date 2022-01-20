تعليق الدراسة بالجامعات.. هذا ما أمرت به الوزارة

طلب وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان من مصالحه الوزارية إجراء تقييم دقيق وشامل للوضعية الوبائية في المؤسسات الجامعية، وهذا بعد صدور قرار تعليق الدراسة بالأطوار التعليمة الثلاث.

وفي بيان للوزارة دعا بن زيان الخلية المحلية المكلفة بمتابعة سير السنة الجامعية للإجتماع برئاسة مدير المؤسسات الجامعية وذلك قصد إجراء تقييم دقيق زشامل للوضعية الصحية في المؤسسات الجامعية.

وأوضح المصدر ذاته أنه يجب أن يشمل التقييم الوضعية على مستوى كل وحدات المؤسسة الجامعية من كليات ومعاهد وأقسام، وبعدها يفضى إلى اتخاذ القرارات الموافقة لكل وضعية على غرار:

1- تعليق الدروس أو تغيير نمطها لفترة محددة، من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد.

2- إجراء الإمتحانات لفترة أو إعادة برمجتها وفقا لرزنامة أخرى.

كما أمر الوزير بإبلاغ الطلبة بكل وسائل النشر والتواصل المتاحة،وطمأنتهم بإعادة برمجة الإمتحانات لفائدة الطلبة الذين يتعذر عليهم إجراؤها بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد-19.