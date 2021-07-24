تعليق النشاطات البيداغوجية في الجامعات

بسبب تأزم الوضعية الوبائية

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعليق جميع النشاطات البيداغوجية من امتحانات استدراكية ومداولات ومناقشات عبر مؤسسات التعليم العالي التي لم تنه الموسم الجامعي بعد، وهذا بسبب الوضع الوبائي المسجل في البلاد وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وحسب التعليمة الصادرة من مدير التعليم في الطور الأول والثاني بالنيابية بوزارة التعليم العالي سيف الدين عمارة بتاريخ 23 جويلية الجاري والحاملة لرقم 564، فإنه يتعين على رؤساء مؤسسات التعليم العالي تعليق أي نشاط بيداغوجي في الوقت الحالي، ويتعلق الأمر بالتدريس، المداولات، الامتحانات وحفلات التخرج، مع توقيع محضر خروج الأساتذة في عطلة عن بعد، فيما يبقى خيار الاحتفاظ بالحد الأدنى من خدمات الموظفين لتسيير المؤسسة بيد مدير الجامعة.

جدير بالذكر، أن قرار تعليق النشاطات البيداغوجية يخص فقط مؤسسات التعليم العالي التي كان يفترض أن تكمل الموسم الجامعي بتاريخ 31 جويلية الجاري وبالخصوص كليات الطب وبعض المدارس العليا وعدد من الجامعات التي عرفت تأخرا في إجراء امتحانات السداسي الثاني بسبب الإضرابات التي مستها، وما عدا ذلك فقد أنهت أغلب مؤسسات التعليم العالي الموسم الجامعي والمداولات قبل تاريخ 15 جويلية، حيث تم إمضاء محاضر الخروج في أغلبها بتاريخ 15 وحتى 18 جويلية الجاري والطلبة والأساتذة موجودون في عطلة منذ نحو أسبوع.