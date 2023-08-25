تعليق جميع برامج قناة “السلام” لمدة 20 يوما

قررت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها، الجمعة، تعليق جميع برامج قناة السلام تي في لمدة 20 يومًا، بعد بثها لقطات منافية للقيم الدينية ولأخلاق المجتمع الجزائري.

وهذا ابتداءً من تاريخ التوقيف المؤقت المتخذ سابقا ضد قناة السلام تي في. حيث استدعت السلطة مدير القناة لتقديم توضيحات بعد تسجيل “خروقات مهنية وأخلاقية”، حسب بيان السلطة.

وقدم مدير القناة بعد حضوره لمقر السلطة “اعتذار القناة واعترف بالخطأ الناتج حسبه لسوء تقدير في قراءة هدف الفيلم وهدف بث المشهد الذي أثار ضجة كبيرة”.

ملفتا أن “سلطة ضبط السمعي البصري أكدت كما كان في عديد المرات بضرورة الرقابة المسبقة من طرف كل القنوات السمعية البصرية لجميع البرامج التي تعرض للجمهور”.

وذكرت السلطة في بيانها أنه تم اتخاذ “قرارا مؤقتا” (في وقت سابق) بـ “تعليق” جميع برامج قناة السلام TV إلى غاية البت النهائي في الموضوع. واستدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات بعد بث مضامين ومشاهد منافية للقيم الدينية وخدشا لأخلاق المجتمع الجزائري.

وهو ما “يخالف دستور وقوانين الجمهورية الملزمين بضرورة احترام الآداب العامة والنظام العام” وكذا “الالتزام بالمرجعية الدينية والتقيد بالمهنية وروح المسؤولية”.

“لتفادي أي انزلاقات تحاول كثير من الأطراف استغلالها لأهداف سياسوية مستغلة العواطف الدينية للمجتمع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي”، حسب البيان.