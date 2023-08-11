تعليق جميع برامج قناة “السلام” مؤقتا

وأوضحت السلطة في بيانها:

بعدما قامت القناة التلفزيونية السلام في منتصف ليلة أمس الخميس ببث برنامج يحتوي على لقطات تتنافى والدين الإسلامي وكذا أخلاق المجتمع الجزائري، بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة، فإن سلطة ضبط السمعي البصري تقرر مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان الى غاية البت في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع.