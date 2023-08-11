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الجزائر

تعليق جميع برامج قناة “السلام” مؤقتا

الشروق أونلاين
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تعليق جميع برامج قناة “السلام” مؤقتا
ح.م

قررت سلطة ضبط السمعي البصري، الجمعة، تعليق جميع برامج قناة “السلام” مؤقتًا. 

وجاء هذا القرار على “خلفية بثها ليلة أمس الخميس برنامجا يحتوي على لقطات تتنافى مع الدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري”، حسب بيان سلطة ضبط السمعي البصري.

وأوضحت السلطة في بيانها:

بعدما قامت القناة التلفزيونية السلام في منتصف ليلة أمس الخميس ببث برنامج يحتوي على لقطات تتنافى والدين الإسلامي وكذا أخلاق المجتمع الجزائري، بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة، فإن سلطة ضبط السمعي البصري تقرر مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان الى غاية البت في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع.

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