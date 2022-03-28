تعليق “حادّ” من سفارة روسيا على لقاء بين سفيري أوكرانيا والولايات المتحدة بالجزائر

نعتت سفارة روسيا بالجزائر السفير الأوكراني مكسيم صبح بأنه “خادم” لدى الولايات المتحدة. بعد قيامه بزياره إلى السفيرة الأمريكية الجديدة في البلاد.

وقالت السفارة الروسية في منشور على فيسبوك:”استغربنا خبر زيارة سفير أوكرانيا في الجزائر السيد مكسيم صبح، للسفيرة الأمريكية الجديدة السيدة إليزابيث مور أوبين”.

وأضافت السفارة تقول:”وفقًا لقواعد البروتوكول الدبلوماسي، يقوم رئيس البعثة الجديد بزيارة مجاملة لزملائه”.

قبل أن تتابع:”بالطبع، هذا ينطبق على سفراء الدول ذات السيادة. وليس على الخُدّام الذين يهربون إلى المقابلة مع سيدهم”.