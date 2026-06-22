عقب قصف أوكراني..

أغلقت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، المطارات الأربعة الرئيسية في موسكو لفترة وجيزة، وذلك في إجراء احترازي عاجل عقب اعتراض وإسقاط موجة كبيرة وضخمة من الطائرات المسيرة الانتحارية التي شنتها القوات الأوكرانية باتجاه عمق العاصمة.

وأوضح رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، في تصريحات رسمية، أن أنظمة الدفاع الجوي والتشويش الإلكتروني نجحت في تدمير تسع وخمسين طائرة مسيرة كانت تتجه مباشرة نحو المرافق الحيوية في العاصمة الروسية، في حين أعلنت سلطات الطيران المدني الفيدرالية إعادة فتح المطارات واستئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي لاحقاً بعد تعليق مؤقت للرحلات الجوية القادمة والمغادرة حفاظاً على سلامة الملاحة، ويأتي هذا الهجوم المكثف في وقت زادت فيه كييف من استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى واستهداف العمق الروسي رداً على الضربات الصاروخية المتكررة التي تطال مدنها وبناها التحتية.

وامتدت رقعة التصعيد الميداني لتشمل شبه جزيرة القرم، حيث أعلن رئيس الإدارة المعينة من قبل موسكو، سيرغي أكسيونوف، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية وعشرين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء هجوم أوكراني عنيف بطائرات مسيرة استهدف منشآت حيوية ولوجستية في منطقة كيرتش الحساسة.

ومن جهتها، أعربت وزارة الدفاع الروسية في بيانها العسكري اليومي أن قواتها المسلحة تمكنت من إسقاط واعتراض407 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، بما في ذلك أجواء العاصمة موسكو ومقاطعات الجوار وبحر آزوف والبحر الأسود.

وفي شرق أوكرانيا، أفادت السلطات المحلية الموالية لروسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية شنت إحدى عشر هجوماً مدفعياً وجوياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح، من بينهم طفلان، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المشفى الميداني بالمنطقة.

وفي المقابل، أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية عن إصابة فتى يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً بجروح خطيرة جراء هجوم روسي عنيف بطائرات مسيرة استهدف مدينة هلوخيف الواقعة في إقليم سومي شمال شرقي البلاد، وقال رئيس الإدارة العسكرية للإقليم أوليه هريهوروف إن الهجوم ألحق أضراراً بالغة بمبنى سكني مكون من خمسة طوابق وعدد من المنازل الخاصة للمواطنين وأدى لاندلاع حريق واسع في منطقة سكنية مأهولة.

وفي جنوب البلاد، أفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة أوديسا الإستراتيجية بأن القوات الروسية شنت ضربة صاروخية مدمرة باستعمال صاروخ باليستي من طراز إسكندر استهدف منشأة زراعية حيوية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين وتدمير مستودع واشتعال النيران في مركبات الشحن وخزانات الوقود، كما شهدت أوديسا انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي في مناطق واسعة من وسط المدينة إثر حالة طوارئ حادة في محطة الطاقة الحرارية، حيث تسابق فرق الصيانة الزمن لتثبيت المولدات الاحتياطية واستكمال الإصلاحات وإعادة التغذية الكهربائية للمواطنين.

وعلى الصعيد الدبلوماسي والدولي، كشفت وكالة الأنباء الأوكرانية أن مشرعين برلمانيين من ألمانيا وفرنسا يعتزمون الدفع بقوة نحو اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية أكثر تشدداً ضد ما يعرف بأسطول الظل الروسي المستخدم من قبل موسكو في نقل وتصدير النفط والالتفاف على العقوبات الغربية، بما يشمل تكثيف عمليات التفتيش البحري واحتجاز السفن المخالفة للوائح الدولية وزيادة الضغوط الدبلوماسية على الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها، ويتوقع طرح هذا المقترح رسمياً خلال اجتماع الجمعية البرلمانية الفرنسية الألمانية المشتركة.

وفي سياق متصل، اتهمت موسكو منظمة الأمم المتحدة بعدم الحياد والانحياز التام في التعامل مع الحرب الدارية، حيث صرح مدير دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية كيريل لوغفينوف أن بلاده تجري اتصالات منتظمة مع مسؤولي الأمم المتحدة للاحتجاج على انحياز أمانتها العامة، معتبراً أن التحفظات الروسية لا تلقى آذاناً صاغية، ودعا لوغفينوف الأمين العام المقبل للأمم المتحدة لمعالجة الاختلال الهيكلي وإنهاء الهيمنة الغربية على المناصب القيادية كونها تقوض مصداقية المنظمة وقدرتها على الوساطة في النزاعات الدولية.