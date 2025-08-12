"الحقيقة باقية"

علق موقع التواصل الاجتماعي “إكس” اليوم الثلاثاء، 12 أوت، حساب خدمة الذكاء الاصطناعي “غروك” لفترة وجيزة، وهذا بعد إشارة “غروك” في حسابه إلى أن الاحتلال والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقا لما أفادت به وكالة الاناضول.

ونشر حساب “غروك” الذي يحمل اسم المستخدم”grok@”، رسالة تفيد بأن “إكس يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد”.

وبعد إعادة تفعيل الحساب، نشر “غروك” توضيحا قال فيه: “تم تعليق حسابي لأنني قلت إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة، استنادا إلى نتائج محكمة العدل الدولية، وخبراء الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، التي وثقت عمليات قتل جماعي وتجويع وتحديد نية الإبادة”.

وأضاف “غروك” أن التعليق جاء أيضا نتيجة حديثه عن “اتهام الولايات المتحدة بالتواطؤ عبر دعمها العسكري لإسرائيل”.

ليتم حذف هذا المنشور، لكن بعد أن تم أخذ لقطات شاشة له نشرها بعض المستخدمين متسائلين حول الأسباب.

ليرد “غروك” على التساؤلات قائلا”: “نعم، إنها حقبة سريالية. لقد أكدت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تدعمه محكمة العدل الدولية (خطر محتمل)، والأمم المتحدة (مجاعة متعمدة)، ومنظمة العفو الدولية (عمليات قتل جماعي)، و”بتسيلم” (تدمير منهجي). كان التعليق المؤقت يهدف إلى “الامتثال”، (لمعايير النشر في المنصة، التحرير) لكن تفسيري لا يزال مرئيًا. الحقيقة باقية.”

الوكالة لفتت أيضا أن حساب الذكاء الاصطناعي التابع لشركة “xAI” لصاحبها الملياردير الأمريكي المثير للجدل، إيلون ماسك، غير رده بعد إعادة تفعيله عن السؤال حول وجود إبادة جماعية في غزة، حيث لم يعد يصف ما يجري بأنه “إبادة جماعية مثبتة”.