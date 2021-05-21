تعليق رحلات القطار والترامواي اليوم الجمعة

أعلنت كل من الشركة المسيرة لترامواي الجزائر العاصمة وكذا الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن توقف رحلاتهما استثنائيا، اليوم الجمعة.

وأفاد بيان مقتضب لترامواي العاصمة عبر صفحته الرسمية أن رحلاته ستكون متوقفة الجمعة 21 ماي.

من جهتها هي الأخرى نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” بيانا أوضحت فيه “بأن قطارات خطوط ضاحية الجزائر العاصمة والخطوط ما بين المدن (الخطوط الجهوية) والخطوط الطويلة سيتم توقيفها استثنائيا يوم غد الجمعة 21 ماي 2021”.

وأضافت “يأتي هذا التوقف من أجل السماح لفرق الصيانة التابعة للشركة لمعالجة الأعطال المسجلة خلال هذا الأسبوع على مستوى مركز تحويل القطارات بمحطة “آغا” بالجزائر العاصمة، وكذا تسريع عملية ترميم وإصلاح الخطوط الكهربائية والعربات التي تعرضت لأضرار بليغة خلال الأيام الماضية، بسبب أعمال التخريب، وأثّـرت بشكل محسوس على توفّر إمكانيات النقل وضمان السير العادي للرحلات خلال أيام الأسبوع”.

وأشارت إلى أن استئناف حركة القطارات سيكون بشكل عادي بداية من يوم السبت 22 ماي 2021.