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الجزائر

 تعليق صلاة الجمعة بولاية سعيدة.. المجلس الوطني للأئمة يحذر

الشروق أونلاين
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 تعليق صلاة الجمعة بولاية سعيدة.. المجلس الوطني للأئمة يحذر

حذر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية من قرار تعليق صلاة الجمعة الذي اتخذه والي سعيدة مشيرا إلى أن  القرار سينجر عنه تعطيل الشعائر دون مستند شرعي كاف.

وانتقد المجلس الوطني المستقل للأئمة، السبت، في بيان له  قرار والي ولاية سعيدة المتعلق بتعليق صلاة الجمعة وأوضح أن القرار  لا مسوغ له بالمقارنة مع الوضع الصحي في باقي الولايات.

ودعها المجلس الوزير الأول ووزير الشؤون الدينية لفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين، كما طالب اللجنة الوزارية للفتوى لإصدار بيان حول القرار.

وأوضح المجلس، أنه تفاجأ بقرار تعليق صلاة الجمعة ليوم 6 أوت الجاري من قبل والي ولاية سعيدة دون أن يكون للقرار مببرات كافية.

وطرح المجلس الوطني للأئمة تساؤلات عددية منها لماذا تم منع الصلاة في المساجد رغم  احترامها   للبروتوكول الصحي كباقي الولايات فيما لم يمنع الوالي جميع الأنشطة الأخرى.

وأضاف المجلس أن قرار تعليق الجمعة يحتاج إلى فتوى شرعية وليس قرارا إداريا.

صلاة الجمعة

سعيدة: تعليق أداء صلاة الجمعة بجميع مساجد الولاية

وكان والي ولاية سعيدة، قرارا بمنع صلاة الجمعة، بسبب تطبيق إجراءات الحجر الجزئي، التي أقرتها الحكومة نظرا لتفشي فيروس كوفيد -19 .

وجاء القرار الذي أمضاه والي سعيدة، السعيد سعيود، الخميس 5 أوت الجاري، مشكلا من خمس مواد بحيث جاء في المادة الأولى: تعلق صلاة الجمعة، عبر كافة مساجد ولاية سعيدة ليوم 06/08/2021 جراء الحجر الجزئي المنزلي، المحدد من الساعة الثامنة ليلا الى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي ولمدة 10 أيام في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس “كورونا كوفيد-19.”

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التعليقات
9
  • الى لم افهم

    عندما تتوب الى الله وتجرب الصلاة في المسجد ستفهم وسيزول عجبك باذن الله تعالى .لقد كان رسول الله اذا حزبه امر فزع الى الصلاة .

    0
  • لم أفهم !

    الجزائري يبتهج لغلق الجامعات والمدارس والمصانع والمطارات ........ ولا يبالي ولا يعلق ولا ينزعج .... لكن كلما غلق مسجد ما الا وفقد بوصلته وزلزل الأرض تحت أقدامنا . أمر عجيب

    -10
  • امينة

    قرار صائب ويجب تعميمه في كل الولايات.

    -15
  • عبد الحليم سطيف

    لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله هذا الأمر يطبق على الأسواق والمقاهي والمطاعم وليس على المساجد فقط

    -5
  • الائمة في السجون

    اولا قرار المنع وبقاء المصلين بمنازلهم هو وارد شرعا الزموا بيوتكم أفضل من بقاء الصلاة ببدعة الصفوف المتباعدة التي لم ترد شرعا ...لكن الزموا بيوتكم ليس على المسجد فقط بل في كل القطاعات ..وكان المسجد اصبح خلوة لفيروس كورونا

    -9
  • جزائري حر

    لكن موعد صلاة الجمعة خارج وقت الحجر الصّحي ام ان في الأمر إنّ

    -2
  • عمر

    هل يحق للوالي أو لغيره أن يمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة؟

    2
  • سهيل عبد الرحمان

    قافزين غير في غلق المساجد

    2
  • احمد

    صلاة الجمعة والظهر والعصر تؤدى في جميع الولايات ولا يمسها الحجر ولست ادرى كيف فهم السيد الوالي الحجر المنزلي ..لعله فهمه من الثامنة صباحا الى السادسة مساء ولله في خلقه شؤون

    0

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