-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
مجلس السلم والأمن يرفض أي تدخّل أجنبي في شؤون القارة

تعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي

الشروق أونلاين
  • 200
  • 0
تعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي
أرشيف
الاتحاد الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء عن قرار بتعليق عضوية النيجر بشكل فوري، مؤكدا في نفس الوقت رفضه لأي تدخل أجنبي في شؤون القارة.

وأعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في بيان عن “قلقه العميق إزاء عودة الانقلابات العسكرية. لأنها تقوض الديمقراطية والسلام والأمن والاستقرار والتنمية في القارة”.

وجدّد البيان إدانة المجلس “القاطعة للانقلاب العسكري الذي وقع بتاريخ 26 جويلية في النيجر، ضد سلطة الرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم”.

وحول تلويح المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخّل عسكريا لإنهاء الانقلاب في النيجر، أكد المجلس أنه “يتابع قرار المجموعة بنشر قوتها الاحتياطية في النيجر”.

وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الإفريقي “إجراء تقييم للآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للتدخّل العسكري، وتقديم تقرير إلى المجلس”.

بالمقابل، شدّد الاتحاد على رفضه “لأي تدخل خارجي من قبل أي جهة فاعلة، أو أي دولة خارج القارة، في شؤون السلام والأمن في إفريقيا. بما في ذلك ارتباطات الشركات العسكرية الخاصة”.

مقالات ذات صلة
البوليساريو : السلطات المغربية تنتهج سياسات تهدد إستقرار شمال إفريقيا والساحل والصحراء

البوليساريو : السلطات المغربية تنتهج سياسات تهدد إستقرار شمال إفريقيا والساحل والصحراء

فشل المحادثات بين انقلابيي النيجر ووفد الإيكواس

فشل المحادثات بين انقلابيي النيجر ووفد الإيكواس

طيران كوريا الشمالية في “حالة تأهب” بسبب طائرة تجسّس أمريكية

طيران كوريا الشمالية في “حالة تأهب” بسبب طائرة تجسّس أمريكية

مصر تؤكد تمسكها بالحلّ السلمي في النيجر

مصر تؤكد تمسكها بالحلّ السلمي في النيجر

مجموعة “بريكس” قادرة على إحداث “تغييرات كبيرة” في الاقتصاد العالمي

مجموعة “بريكس” قادرة على إحداث “تغييرات كبيرة” في الاقتصاد العالمي

مليوني طفل يعانون من الأزمة في النيجر

مليوني طفل يعانون من الأزمة في النيجر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد