تعليق عنصري خلال تكريم مورينيو للغاني جيان

كافأ مدرب نادي روما الإيطالي جوزيه مورينيو، لاعبه المتألق فيلكس جيان بحذاء جديد عقب هدفيه في شباك جنوى في الدوري الإيطالي، وعرفت لحظة التكريم سماع تعليق عنصري.

وفي مقطع فيديو بثه المهاجم الغاني، يمكن سماع صوت شخص بعيدا عن الكاميرا يقول بالإيطالية “يوجد موز بالداخل”، وذلك عندما كان اللاعب بصدد معرفة الهدية التي قدمها له مدربه البرتغالي.

ولم يعلق مورينيو أو جيان، الذي كان يتحدث بالإنجليزية، على التعليق العنصري، الذي صدر من الشخص المجهول عندما كان المهاجم الشاب يفرغ محتويات صندوق الهدية.

وظهر المهاجم الشاب جيان في غاية السعادة، بعد تسلمه هدية مدربه، المتمثلة في حذاء سعره حوالي 800 يورو، كان قد وعده به مدربه موينيو .

وشارك جيان في آخر ربع ساعة من مباراة جنوى وتمكن من تسجيل الهدف الأول في د82 قبل أن يطلق تسديدة قوية في د90، ويقود روما إلى فوز ثمين.