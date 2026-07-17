تعليق كافة الأنشطة الثقافية ذات الطابع الاحتفالي لمدة 3 أيام

إثر فاجعة حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون أن الوزيرة، مليكة بن دودة قد أسدت تعليمة يوم أمس الخميس، وجّهتها إلى جميع الهيئات والمؤسسات الثقافية والفنية تحت الوصاية، تقضي بالتعليق الفوري والتام لجميع الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالي، بالمؤسسات الثقافية والمديريات الولائية عبر كامل التراب الوطني لمدة ثلاثة أيام”.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة 17 جويلية أن هذا الإجراء الاستعجالي يأتي “تعبيرا عن المواساة العميقة والتضامن الكامل مع ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية، إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بالوطن فجر الخميس 16 جويلية 2026.”