تعليق كل النشاطات الاحتفالية المُبرمجة

على رأسها مهرجان عنابة، حفل لسولكينغ وعرض لخساني..

في خضم الأحداث الدامية والإبادة الجماعية التي تعّرض لها الغزاويون، أعلنت وزارة الثقافة والفنون تعليق وشل جُل نشاطاتها الاحتفالية المبرمجة وتأجيلها إلى وقت لاحق، وذلك تعبيرًا منها عن التضامن الكامل مع الإخوة الفلسطينيين وعائلات الشهداء. كما قام بعض الفنانين ومن تلقاء أنفسهم باتخاذ نفس الإجراء.

ومن بين أهم الفعاليات التي تم تعليقها، مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، الذي كان من المقرر تنظيمه في الفترة من 03 إلى 09 نوفمبر الجاري. ووفق بيان لوزارة الثقافة والفنون، فإن اتخاذ هذا القرار جاء بسبب الاعتداءات العدوانية الغاشمة على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية، وخاصة بعد المجزرة الرهيبة التي تعّرض لها مئات الأطفال والشيوخ العزل بقصف صهيوني على مستشفى “المعمداني”.

سُولكيغ يُلغي حفل “الميرديان” بوهران..

الفنان الجزائري العالمي سولكيغ، قرر هو الآخر إلغاء حفل “خاص” كان من المقرر أن يُحييه بفندق “الميرديان” بوهران، وذلك احتراما للأرواح التي سقطت في قطاع غزة . علما أن الحفل نظمته إحدى الشركات الخاصة بصناعة الأدوية، ولم يكن موجها للجمهور العريض (soirée privé).

خساني: “نفسيتي وقلبي يتقطعان على البراءة”..

الفنان محمد خساني، وبعد الإبادة الجماعية التي اقترفها الكيان الصهيوني بقصفه مستشفى “المعمداني”، قرر هو الآخر إلغاء عرضه المسرحي الخاص بيوم 20 أكتوبر المنقضي بفرنسا تضامنا مع أهالي قطاع غزة. ونشر “خساني” فيديو بالأبيض والأسود جاء فيه: “نفسيتي وقلبي يتقطعان على البراءة وإخواني في غزة يموتون، رغم العقد المُبرم مع الشركة المنظمة لجولتي، لكن هذا قرار شخصي وأتحمل مسؤولية القرار، وأشكر الشركة على قبول قراري”.

منصة “التيكتوك“ تقوم بحذف 500

ألف “فيديو” يُناصر ويتضامن مع أهالي غزة !!

أعلنت منصة “التيك توك” في خضم الحرب الإعلامية على غزة، أنها حذفت أكثر من 500 ألف مقطع “فيديو”، وأغلقت 08 آلاف بث مُباشر مرتبطة بعملية “طوفان الأقصى” والعدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك بعد أيام من تحذير الاتحاد الأوروبي الذي ذكّر الشركة بالتزامها مُحاربة المحتوى غير القانوني.

وقالت منصة “تيك توك” في مدونة لها: “حذفنا أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وأغلقنا ثمانية آلاف بث مُباشر في المنطقة المتضررة، لانتهاك قواعدنا وتطبيقاً لقانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي”. وعلى النحو نفسه، بادر موقع تبادل الصور “إنستغرام” إلى إخفاء خاصية “الستوري”، خاصة تلك التي تُظهر بشاعة الكيان الصهيوني الغاشم في إبادة أطفال وشيوخ عُزل، وهو ما كشف عنه أصحاب الحسابات الكبيرة والمليونية على الموقع.

قالوا عن انتفاضة “طوفان الأقصى“..

++ محمد رمضان: “بنشتري أسلحة ودبابات وطيارات وبتصدي، وبنرجع نجيب غيرها.. حنستخدمها إمتى؟.. مين حيدافع عن عربي زيك؟”..

++ رضوى الشربيني: “الحمد لله الذي جعل لنا آخرة تُرد فيها مظالم الدُنيا”.

++ محمد هنيدي: “إنك تنشر ع اللي بيحصل في أهالي غزة لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي.. العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة، أكثر حاجة بيخاف منها العدو إنه يظهر على حقيقته قدام العالم”.

++ سيرين عبد النور: “أيها المظلوم نم قرير العين فإن الله ناصرك ولو بعد حين.. أيها الظالم لن تنام مرتاح البال وستظل لعنة الظلم تلاحقك إلى أن يشاء الله”.

++ راغب علامة: “ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال الظالم”.

++ كارمن لُبس: “أصحاب القضية، أصحاب الأرض، كل مرة بيفكّرو العالم إنو القضية الفلسطينية ماتت وانتست، وإنو الأجيال الجديدة صار آخر همّا، بس كل مرة بيرجع بصير حدث مثل طوفان الأقصى نرجع نشوف قديش الشارع العربي بعدا القضية عايشة بقلبه”.

++ كريم عبد العزيز: “ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين، ربنا معاكم يا أبطال”.

++ نادين نسيب نجيم: “الله يساعد ها الشعب المحروم من أقل حقوقه.. الله يكون معهم وينصرهم، شعب ما بده شي غير يعيش على أرضه بكرامة”.

++ أحمد السعدني: “كلنا كنا فاكرين القضية ماتت، لكن اتضح إنه لسه فيك نخوة يا عربي، قلوبنا مع فلسطين وشعبها”.

++ لطيفة التونسية: “قلبي معاكم يا أهلنا في غزة وكل فلسطين، ربي معاكم ويحميكم وينصركم”.

احتجاجاً على “الصمت الرهيب” حول أحداث غزة..

الفنان لطفي بوشناق يتخلى عن لقب سفير النوايا الحسنة !!

احتجاجا على الصمت الرهيب لمُنظمة الأمم المتحدة إزاء ما تعرض له المدنيون الفلسطينيون العُزل، أعلن الفنان التونسي لطفي بوشناق تخليه عن لقب سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، حيث وباللُغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية، كتب مسيّر الصفحات الرسمية لبوشناق: “يُعلن الفنان لطفي بوشناق تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة، وذلك احتجاجاً على الصمت الرهيب لهذه المنظمة أمام ما يحدث بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء”.

وكان الفنان السُوري القدير دريد لحام قد قام بالخطوة نفسها قبل سنوات، عندما اعترضت المنظمة الدولية على تصريحاته التي تحدث فيها عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم واصفا إسرائيل بالمحتلة والمغتصبة !!

أبرزهم تايلور وارد، جورجينا، كاردشيان وكيلاني..

تُحرك نُجوم العالم للتضامن مع أهالي فلسطين !!

حرّكت الأحداث الدامية والإبادة الجماعية التي اقترفها الكيان الصهيوني في حق أهالي قطاع غزة مشاعر الكثير من نجوم العالم، بحيث أعلن العديد منهم تضامنه معهم، فيما حاول “البعض الآخر” أن يمسك العصى من الوسط !!، بينما خسر البعض الثالث ألاف المتابعين لمجرد تعاطفه مع إسرائيل.

زوجة رياض محرز تُعلن تضامنها..

البلوغر البريطانية تايلور وارد، زوجة النجم الجزائري رياض محرز، مثلا، أعلنت في “ستوري” لها على “الإنستغرام” تضامنها مع الشعب الفلسطيني، كذلك جورجينا، صديقة كرستيانو رونالدو، التي قامت بدعم أطفال فلسطين عبر “ستوري الإنستغرام”.

هايلي وجاستن بيبر.. ورأي مُحايد !!

في مقابل ذلك، موقف هايلي بالدوين وجاستن بيبر من الأحداث في فلسطين المحتلة جاء محايدا، حيث كتب الزوجان: “إنه أمر مؤلم حقًا لأصدقائي الإسرائيليين والفلسطينيين. أنا متأكد من أننا جميعًا نعرف الشر غريزيًا عندما نراه. إن تشويه سمعة كل الفلسطينيين أو كل الشعب الإسرائيلي يبدو لنا أمراً خاطئاً. لسنا مهتمين باختيار أحد الجانبين، ولكننا مهتمين بالوقوف مع العائلات التي أُخذت منا بوحشية”. كذلك، النجمة الهندية العالمية كيلاني أعلنت دعمها الكامل للفلسطينيين، ووضعت علم فلسطين عبر “بروفيل” حسابها الخاص على “الإنستغرام” الذي يُتابعه 15 مليون شخص.

كيم كاردشيان: “قتل الأبرياء أمر غير مقبول”..

النجمة كايلي جينر، وبعد أن قامت بمشاركة منشور يدعم الكيان الصهيوني، عادت وحذفت الستوري. وأفادت مصادر إعلامية أن “كايلي” تلقت رسالة من عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، والتي وضحت لها الوضع في فلسطين، وبأن الأمر مغاير تماما على ما يبدو في الإعلام الغربي. أما أول تعليق من نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان على أحداث غزة فجاء فيه: “إن قتل الأبرياء أمر غير مقبول على الإطلاق. إن تدنيس الجثث أمر غير مقبول على الإطلاق. إن أخذ الأطفال كرهائن أمر غير مقبول على الإطلاق. إن الاحتفال بالقتل، وخاصة قتل المدنيين، أمر غير مقبول على الإطلاق. لذا لا تفعلوا ذلك، وصلوا من أجل الجميع”.

القضية لم تُنس، والكيان الصهيوني مُجرم حرب..

“طوفان الأقصى” يؤكد مُجددا أن القضية الفلسطينية لا زالت تعيش في قلب الشارع العربي !!

– “اليوم المفتوح” للتضامن مع أهالي غزة:

المُبادرة ليست بالجديدة على مجمّع وقنوات “الشروق”..

– أميرة ريا: يجب أن نُعّلم أولادنا ما هي القضية الفلسطينية؟ .. لأن الجيل الجديد للأسف لا يعرف ما هي !!

– مشاهد وفيديوهات توّثق بالصوت والصورة جرائم إسرائيل أمام مرأى ومسامع المجتمع الدولي !!

كُلنا اعتقدنا، ولو للحظة، أن القضية “ماتت فينا” وطويت ووُضعت بدُرج النسيان !! لكنه سُرعان ما اتضح أنه ما زالت فينا النُخوة !!، وأن قلوبنا مع “فلسطين “وشعب فلسطين في كل الأوقات. صحيح أن بحثنا عن “لقمة العيش“ يُلهينا أحيانا عن القضية، لكننا سُرعان ما نكتشف أن النسيان مجرد غبار، وأننا مع أصحاب القضية وأصحاب الأرض، ومن فكر أو يفكر بأن القضية الفلسطينية ماتت ونسيت، وأن الأجيال الجديدة صار آخر همها ما يحصل بالأرض المحتلة، فهو مُخطئ، و“طوفان الأقص” أكبر دليل وعبرة بأن الشارع العربي ما زالت القضية تعيش بقلبه.

مشاهد هلع، خوف وفرار جماعي !!

لم يكن اجتياح المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي ومشاهد الهلع والفرار الجماعي للمستوطنين اليهود وعجز الجيش الإسرائيلي، مجرد معركة عسكرية رابحة وفقط، فتوابع تلك المعركة تُشير إلى تآكل بنية وجود إسرائيل من خلال هروب الإسرائيليين الكثيف إلى الخارج تحت وطأة المشاكل الداخلية العويصة ونبوءات متوارثة ومخيفة عن زوال قريب !!. لقد أثبت الكيان الصهيوني خلال هذه الحرب على غزة، بأنه مجرم حرب، لا يفرق بين الأطفال والشيوخ والنساء.

وقد كان في نسف وإبادة مستشفى “المعمداني” شهادة لبشاعة إنسانية ستُحفظ في كُتب التاريخ وبأرشيفات وكالات الأنباء وفي هواتف البشرية جمعاء.

“اليوم المفتوح” مجمّع “الشروق” في الموعد كالعادة..

إزاء ما حدث في غزة تحرك الجميع للمُساعدة، كل من منبره الخاص لإيصال وحشية “بني صهيون” للعالم الذي كان مُغرر به إعلاميا، ومع تفاقم الأوضاع ووحشية المشاهد.. تعالت الأصوات وتعالت معها المبادرات الإنسانية، فكان “اليوم المفتوح” الذي نظمته قنوات “الشروق” مع القناة التونسية “حنعبل” لرفع الغُبن على أشقائنا في غزة، وهي مبادرة ليست بالجديدة على مجمّع “الشروق”. وحمل اليوم شعار “قلب واحد” وكان عبارة عن حملة تبرع كُبرى لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق قادتها قنوات: “الشروق العامة”، “الشروق نيوز” و”حنعبل” التونسية. وعرف هذا اليوم مشاركة مشاهير كُثر نذكر منهم: مونيا بن فغول، أميرة ريا، فلة عبابسة، شمسو ديزاد جوكر، فيزية تيغرتي، كريم الغانغ، لخضر بلومي، عدولة، ياسمين عبد المؤمن، منال غربي وغيرهم كثيرون.. وببلاطو كان من تونس وبمشاركة فنانين ومُمثلين توانسة.

مُقاطعة منتجات الشركات

الداعمة للاحتلال الإسرائيلي !!

ولأنها حرب إعلامية أيضا، فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تحريك أكبر حملة لمقاطعة منتجات “ماكدونالدز”، وذلك بعد دعم الأخيرة لجيش الكيان الصهيوني، وإعلان سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة عن تبرعها بـ 4000 وجبة يوميًا للجيش الإسرائيلي وتقديمها خصماً بنسبة 50% للجنود وقوات الأمن الذين يأتون إلى المطاعم. وانطلقت في العديد من البلدان العربية، بينها الجزائر، دعوات لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، وهذا رداً على عملية “طوفان الأقصى” التي أوجعت الكيان كما لم يحدث منذ عقود. وجاء جزء كبير من تلك الدعوات باتجاه الشركات الأميركية، وبصورة خاصة بعد إعلان واشنطن غير المشروط عن دعمها الكامل، عسكرياً ودبلوماسياً ومالياً لإسرائيل، في عدوانها على قطاع غزة.

أميرة ريا تتبنى طفلا

فلسطينيا وتؤكد: فلسطين قضيتنا..

مواقف مشاهير وفناني الجزائر كانت واضحة، سواء من خلال اليوم المفتوح، أو من خلال منبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. فالمؤثرة والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أميرة ريا قالت: “فلسطين قضيتنا جميعا، ومن لم ينصرها يُعد خائنا.. يجب أن نُعّلم أولادنا ما هي القضية الفلسطينية؟ لأن الجيل الجديد للأسف لا يعرف القضية الفلسطينية، وهذا دور كل أب وكل أم” !!. ليس هذا فحسب، بل إن أميرة ريا أعلنت عن قرارها تبني طفل فلسطيني أو التكفل به في مبادرة لقيت استحسان الكثيرين. أما المُمثلة مُونيا بن فغول فصرحت: “أحنا كجزائريين تربينا على حُب فلسطين والسكوت على الظلم كفاعله”..

كريم الغانغ: كتائب القسّام

حطمت الشخصية الانهزامية للعرب !!

الرابر كريم الغانغ المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية من خلال عديد الأغاني التي قدمها فقال: “اللي قاعدين يقاوموا راهم يقاموا من أجل مقدسات 2 مليار مسلم، وهذه هي الرجولة والشجاعة والناس اللي نفتخرو بيهم.. هذو جيش محمد (ص)، هم أمة الصف الأول في الحرب ضد الكيان الصهيوني. فالاستفاقة اللي حدثت يوم 07 أكتوبر، واللي داروها كتائب القسّام، كانت صدمة للكرة الأرضية جمعاء، بعد ما دار الكيان الصهيوني تنويم مغناطيسي عبر وسائل الإعلام وزرعوا في الشعوب العربية شخصية انهزامية وبأنو إسرائيل دولة عظمى، فتحية ليهم وهذا ما يُعزز قوله تعالى: “كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله”.

أحلام عموري تدعم القضية على طريقتها الخاصة..

المؤثرة المقيمة في دبي أحلام عموري، ورغم أن الخُطوة التي قامت بها كان بالإمكان أن تُسبب لها مشاكل، إلا أنها تحدت الجميع ودعمت القضية الفلسطينية بارتدائها للكوفية الفلسطينية في أكبر حدث للموضة في العالم بدبي. وفي الحقيقة هذا ليس بالجديد على عموري المعروفة بدعمها وترويجها للباس التقليدي الجزائري في كل المنطقة العربية.

مشاهد تُوّثق جرائم بني صهيون..

في مشهد يقشعّرُ له البدن، وتتوقف أمامه كل عبارات وجُمل الوصف.. مشهد يُوّثق جرائم العدو الإسرائيلي لمُمرضة فلسطينية بينما هي تعالج المُصابين يصلها خبر استشهاد زوجها.. تصرخ بأعلى صوتها وبشجاعة

وقوة تعلن خبر استشهاد “الأب” لابنتها.. يجُف القلم في وصف المشهد !!

مُتظاهرون يقتحمون مـبنى “الكونغرس“..

ولأنها قضية عادلة، شهد مبنى الكونغرس الأمريكي اقتحام متظاهرين له للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غـزة.. الشرطـة تعتقـل عددًا منـهم، ‏علما أن المتظاهرين من منظمـات يهـودية مناهضة للاحتلال الصـهيـوني.

“ستوري” محمود الحسنات يفضح جرائم الإسرائيليين..

من “الستوريهات” التي فضحت جرائم الإسرائيليين، كان “الستوري” الذي نشره الداعية الإسلامي محمود الحسنات عبر حسابه، والذي كشف عن استشهاد 14 شهيدا من عائلته في غزة وهم أخواله الأربعة، عمه

وحفيده ذي الـ 9 أشهر، ابن عمه وأطفاله الخمسة، وإصابة أخته وبقية العائلة.