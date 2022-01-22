تعليق محرز على قرعة المونديال

علّق قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز مساء السبت، على طريقته الخاصّة بِخصوص قرعة كأس العالم 2022.

ومعلوم أن “الخضر” سيُواجهون منتخب الكاميرون، في الدور الأخير لِتصفيات مونديال قطر.

وكتب رياض محرز عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، مُخاطبا الجمهور الجزائري: “ركّزوا”. في إشارة إلى اصطدام “محاربي الصحراء” بِمنافس قوي.

وسبق للجناح محرز خوض نهائيات كأس العالم 2014 بِالبرازيل، وأيضا تصفيات نسخة روسيا 2018. كما واجه الكاميرون أساسيا في إطار هذه المنافسة الكبيرة، وذلك في لقاء الذهاب بِالبليدة عام 2016، بينما لم يحضر وقائع مباراة العودة بِياوندي في العام الموالي (اكتست طابعا شكليا).

ويوجد رياض محرز حاليا رفقة أسرته بِفرنسا، بعد أن منحه مدربه في فريق مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا الرّاحة لِمدّة أسبوع من الآن.

وغاب الجناح رياض محرز عن مواجهة البطولة الإنجليزية مساء السبت، بين فريقه “الأزرق السماوي” والمضيف نادي ساوثامبتون.