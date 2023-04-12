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رياضة

تعليمات باستكمال الأشغال بملعب تيزي وزو قبل نهاية الشهر الجاري

عمر سلامي
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تعليمات باستكمال الأشغال بملعب تيزي وزو قبل نهاية الشهر الجاري
ح.م
ملعب تيزي وزو

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، خلال زيارته إلى ملعب تيزي وز، تعليمات باستكمال أشغال إنارة الواجهة الخارجية وأضواء كل المدرجات وملعب التدريبات وهذا قبل نهاية الشهر وألح على مضاعفة الجهود قبل إجراء المباراة التجريبية شهر ماي القادم.

وانتهت الأشغال بالعديد من مرافق الملعب الجديد بتزي وزو، حيث وقف وزير السكن بلعريبي خلال زيارته التفقدية الثلاثاء، على جاهزية ملعب ألعاب القوى، في حين فاقت نسبة الأشغال بملعب التدريبات 90 بالمئة.

وأمر بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، خلال زيارته لملعب تيزي وز، بضرورة استكمال أشغال تهيئة المضمار، الخاص بملعب ألعاب القوى، ووجه الوزير إنذارا شفويا للمؤسسة المكلفة إنجاز أرضية ملعب التدريبات لتدارك التأخر المسجل.

كما عاين الوزير المدرجات التي انتهت الأشغال بها ثم غرف تغيير الملابس أين أمر المؤسسة المكلفة بالإنجاز بالإسراع في رفع التحفظات، بالنسبة لملعب ألعاب القوى.

وعاين وزير السكن والعمران والمدينة جناح إيواء اللاعبين الذي يتكون من 20 غرفة بطاقة استيعاب تقدر ب 60 سرير، مطبخ ومطعم، حيث أمر بضرورة تخصيص عدد معتبر من الغرف لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعقد الوزير بلعريبي اجتماعا ضم مديرة متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية، الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى بالمديرية العامة للتجهيزات العمومية، مدير التجهيزات العمومية لولاية تيزي وزو، مكتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز.

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