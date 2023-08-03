تعليمات بالإسراع في إنجاز المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية

أجرى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ يوم الخميس، زيارة تفقدية لورشة مشروع المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله في العاصمة.

وخلال معاينته الميدانية لهذا المشروع، أكد الوزير “الأهمية الاستراتيجية للمدرسة الموجهة لضمان التكوين المتواصل لإطارات الأشغال العمومية، وتكوين المكوّنين”.

وأسدى الوزير رخروخ تعليمات بالإسراع في إنهاء واستلام المشروع. مشدّدا على “ضرورة تجاوز بعض العراقيل ذات الطابع التقني، واستكمال جميع الأشغال المتعلقة بتهيئة الطرق، وربط المنشأة بمختلف الشبكات”.

كما وجّه الوزير “مختلف الهياكل المركزية المكلفة بالموارد البشرية والتكوين والتخطيط والاستشراف، إلى تحضير الإجراءات الإدارية والبرامج اللازمة للانطلاق في عملية التكوين”.