-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين
الجزائر

تعليمات بالإسراع في إنجاز المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية

الشروق أونلاين
  • 147
  • 0
تعليمات بالإسراع في إنجاز المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية
ح.م
ورشة المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية

أجرى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ يوم الخميس، زيارة تفقدية لورشة مشروع المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله في العاصمة.

وخلال معاينته الميدانية لهذا المشروع، أكد الوزير “الأهمية الاستراتيجية للمدرسة الموجهة لضمان التكوين المتواصل لإطارات الأشغال العمومية، وتكوين المكوّنين”.

وأسدى الوزير رخروخ تعليمات بالإسراع في إنهاء واستلام المشروع. مشدّدا على “ضرورة تجاوز بعض العراقيل ذات الطابع التقني، واستكمال جميع الأشغال المتعلقة بتهيئة الطرق، وربط المنشأة بمختلف الشبكات”.

كما وجّه الوزير “مختلف الهياكل المركزية المكلفة بالموارد البشرية والتكوين والتخطيط والاستشراف، إلى تحضير الإجراءات الإدارية والبرامج اللازمة للانطلاق في عملية التكوين”.

مقالات ذات صلة
مباحثات بين الجزائر وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

مباحثات بين الجزائر وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

تصليح الهواتف الذكية.. شباب يطوعون التكنولوجيا لمواجهة البطالة

تصليح الهواتف الذكية.. شباب يطوعون التكنولوجيا لمواجهة البطالة

الجزائر تحذّر من أي تدخّل عسكري أجنبي في النيجر

الجزائر تحذّر من أي تدخّل عسكري أجنبي في النيجر

الأطفال.. ضحايا كثرة الحوادث المنزلية صيفا

الأطفال.. ضحايا كثرة الحوادث المنزلية صيفا

منع الجمع بين العهدات في المركزية النقابية من القاعدة إلى القمة

منع الجمع بين العهدات في المركزية النقابية من القاعدة إلى القمة

خلال أسبوع واحد.. إحباط محاولات “حرقة” لـ 270 شخصا

خلال أسبوع واحد.. إحباط محاولات “حرقة” لـ 270 شخصا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد