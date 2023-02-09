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اقتصاد

تعليمات بالتكفّل الفوري بعمال مؤسستي “طونيك” و “إيناد”

الشروق أونلاين
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تعليمات بالتكفّل الفوري بعمال مؤسستي “طونيك” و “إيناد”
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مؤسسة طونيك لإنتاج الورق

أسدى وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الخميس، تعليمات بالتكفّل الفوري بعمال مؤسستي “طونيك” لصناعة الورق، و”إيناد” لإنتاج المنظفات، التابعتين للمجمّع الجزائري للتخصّصات الكيميائية.

جاء ذلك في اجتماع تقييمي عقده الوزير، مع مسؤولي المجمّع والفروع التابعة له، وهي 32 مؤسسة تشغّل نحو 8.591 موظف.

وحسب بيان للوزارة، فقد أسدى زغدار “تعليمات صارمة للتكفل الفوري بمشاكل مؤسسة “Tonic” وعمالها. في إطار مخطط إعادة هيكلتها في أقرب الآجال”.

“كما أمر الوزير بتنفيذ نفس المبدأ بالنسبة لوحدة ENAD لإنتاج المنظفات بسور الغزلان”. داعيا إلى “تظافر جهود كل عمال المؤسستين”، وفق البيان.

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