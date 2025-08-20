تعليمات بضمان طيران منتظم.. وهذه أولويات الخطوط الداخلية

بن حمودة يجتمع بمسؤولي الفرع الجديد لـ"الجوية الجزائرية":

توجيهات بالحفاظ على الاتفاقيات.. وتطمينات تخص وضعية عمال “طاسيلي”

اجتمع الرئيس المدير العام لـ”الخطوط الجوية الجزائرية”، حمزة بن حمودة، الثلاثاء، بمسؤولي الفرع الجديد لـ”الخطوط الداخلية”، لتأكيد انطلاق النشاط بعد تحويل شركة “طاسيلي” رسميا من “سوناطراك” إلى “الجوية الجزائرية”، مع الحفاظ على الاتفاقيات السابقة وتطمين العمال، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز الربط الجغرافي بين ولايات الوطن وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، خاصة لفائدة مناطق الجنوب والولايات النائية.

وفي التفاصيل، عقد الرئيس المدير العام لشركة “الخطوط الجوية الجزائرية”، حمزة بن حمودة، اجتماعا مطوّلا، الثلاثاء، مع مسؤولي “الخطوط الداخلية”، وهو الاسم الجديد للفرع المنبثق عن تحويل ملكية شركة “طاسيلي” للطيران من المجموعة البترولية القابضة “سوناطراك” إلى “الجوية الجزائرية.”

وحسب ما علمته “الشروق”، فإن هذا الاجتماع لم يكن تقنيا فقط، بقدر ما كان إستراتيجيا، ليؤكد أن قرار استحداث الفرع الجديد لا يكتسي فقط البعد التجاري وإنما يصبّ ضمن رؤية الدولة الجزائرية لتعزيز النقل الجوي الداخلي وتحسين ربط ولاياتها وتسهيل التنقل داخل الوطن.

وجاء اللقاء بعد 10 أيام من توقيع عقد التحويل رسميا، ويعكس ذلك سرعة التحرك في تنفيذ توجيهات السلطات العليا على أرض الواقع، خاصة تلك الصادرة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي شدّد مرارا على ضرورة كسر العزلة عن الجنوب ورفع الغبن عن المناطق النائية، من خلال سياسة نقل عادل ومنتظم.

وخلال الاجتماع، وجّه بن حمودة تعليمات لمسؤولي الفرع الجديد، شدّد فيها على ضرورة بذل الجهود وتقديم خدمات ترتقي إلى مستوى تطلعات جميع الجزائريين، مبرزا أن توفير النقل الجوي العادل والمتوازن عبر مختلف ولايات الوطن ليس ترفا اقتصاديا، بل واجب وطني وأداة سيادية لتعزيز وحدة البلاد وترابطها الجغرافي.

وأكد الرئيس المدير العام، وفق مصادر “الشروق”، أن الأهم في هذا التحوّل هو أنّ جميع الاتفاقيات السابقة التي كانت تربط “طاسيلي” مع “سوناطراك” ستبقى سارية، ما يعني أنّ الشركة الأم ستستفيد من استمرار نقل عمالها ومهندسيها نحو الحقول النفطية، من دون أي مساس بالتزاماتها.

لكن في المقابل، ستصبح “طاسيلي” أو بالأحرى “الخطوط الداخلية” ذراعا وطنية حقيقية لـ”الجوية الجزائرية”، مكرّسة لخدمة الداخل وربط الصحراء بالهضاب والشمال، وهو ما يضفي بعدا مزدوجا، اقتصادي من جهة، وسياسي سيادي من جهة أخرى.

ولم يغفل الرئيس المدير العام عن ملف الموارد البشرية، إذ جدّد تطميناته لعمال الفرع الجديد مؤكدا أنهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من “الجوية الجزائرية”، وأن الحفاظ على خبرتهم وكفاءتهم يمثل رأسمال بشري إستراتيجي، أي أن عملية الاندماج هذه ما هي إلا إعادة تأطير للعمال في الفرع الجديد لا أكثر.

ومعلوم أن إعادة هيكلة “طاسيلي” ضمن “الجوية الجزائرية” تفتح الباب أمام رؤية مستقبلية تقوم على تعزيز حضور شركة “الخطوط الجوية” بمختلف الولايات ورفع عدد الرحلات دخل الوطن، وتمنح الشركة الأم فرصة لتوسيع مجالها العملي داخليا، إلى جانب الاهتمام أيضا بالرحلات الدولية والإقليمية، وهو ما سيجعل من “الخطوط الداخلية” فرع نقل جوي بامتياز ما بين الولايات، الأمر الذي يترجم توصيات السلطات العليا بأهمية الربط بين مختلف ولايات الوطن.

هذا وكانت “الخطوط الجوية الجزائرية” قد وقّعت مع الشركة القابضة “سوناطراك”، قبل 10 أيام، عقد نقل ملكية شركة “طيران الطاسيلي” رسميا للتحوّل إلى فرع الطيران الداخلي لـ”الجوية الجزائرية”، إيذانا ببدء عملية إعادة الهيكلة ورسم خطة جديدة للنقل الداخلي، مع الحفاظ على جميع الالتزامات والحجوزات السابقة والإبقاء حاليا على مدير “طاسيلي” على رأس الفرع الجديد.

وتأتي هذه الإجراءات بعد شهر من إعلان كل من وزير النقل، سعيد سعيود والرئيس المدير العام لـ”الخطوط الجوية الجزائرية”، حمزة بن حمودة عن صفقة جديدة لاقتناء 16 طائرة من نوع “أ تي آر” ستشرع الجزائر في استقبالها بداية من سنة 2026، ستُوجّه بالكامل لشركة الطيران الداخلي الجديدة، والتي تم ضم إليها أيضا 15 طائرة لدى “طاسيلي” سابقا مع إمكانية تحويل طائرات أخرى تابعة للمجموعة الأم “الجوية الجزائرية” لفرع الطيران الداخلي.