وزير القطاع يستقبل ممثلي شعبة البطاطا

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، الخميس، اجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا، لمناقشة مختلف المسائل على غرار الرفع من الإنتاج.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فقد تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره إطارات من الوزارة طرح العديد من المسائل تخص شعبة البطاطا والرفع من الإنتاج المحلي، وكذا تعزيز نظام ضبط هذه المادة الواسعة الاستهلاك من طرف المواطن .

وفي نفس السياق، نوه الوزير بأن الدولة تولي أهمية كبيرة لهذه الشعبة الاستراتيجية ودورها الفعال في ترشيد النفقات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي وآثارها على اقتصاد البلاد.

وبعد الاستماع إلى أهم انشغالات واقتراحات أعضاء المجلس المهني أعطى الوزير تعليمات لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان وفرة المدخلات بما في ذلك الأسمدة والبذور لتمكين المنتجين من مباشرة موسم الزرع في ظروف جيدة، بالإضافة إلى المرافقة الميدانية للفلاحين والمهنيين من أجل تموين الأسواق الوطنية بهذه المادة.

وفي نفس السياق، دعا هني مختلف الفاعلين في الشعبة إلى تنظيم مهنتهم وبذل المزيد من المجهودات بغرض تعزيز مكتسبات هذه الشعبة من خلال رفع الإنتاج والإنتاجية خصوصا ما يتعلق بالبذور أو المنتوج الموجه للاستهلاك وأيضا تحسين نظام الضبط الخاص لهذه الشعبة.

خ.م