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الجزائر

تعليمات جديدة لوزير التربية حول قضية صب الزيادات في الرواتب

الشروق أونلاين
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تعليمات جديدة لوزير التربية حول قضية صب الزيادات في الرواتب
ح.م
جانب من اللقاء

شدد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، على ضرورة صب الزيادات المقررة في الرواتب  في آجالها المحددة وقبل شهر رمضان.

وجاءت أوامر بلعابد خلال ترؤسه مساء الإثنين لندوة وطنية حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

وحسب بيان للوزارة فقد خُصّصت الندوة لفحص جاهزية مديريات التربية للتكفل بالزيادات التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الرواتب وصبّها قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى تقييم تنفيذ بعض العمليات المرتبطة بالتسيير.

وفي هذا الصدد، شدّد الوزير على إلزامية التقيد بالآجال المضبوطة مع التحلّي بالصرامة اللازمة في تسيير هذا الملفّ.

كما شدّد بلعابد، على ضرورة الانتهاء من التأشير على القوائم الإسمية الموقوفة إلى غاية 31-12-2022، مع العلم أن أغلبية المديريات قد أنهت العملية.

من جهة أخرى، أكّد الوزير على مواصلة تكثيف عمليات مراقبة تجهيزات التدفئة وصيانتها باستمرار، حفاظا على سلامة أبنائنا التلاميذ، وتحسيس مديري المؤسسات التعليمية بضرورة السهر الشخصي على ذلك.

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