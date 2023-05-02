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الجزائر

تعليمات جديدة من بلعريبي لانهاء المشاريع السكنية

الشروق أونلاين
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تعليمات جديدة من بلعريبي لانهاء المشاريع السكنية
أرشيف

أمر وزير السكن، الطارق بلعريبي، الثلاثاء، بانهاء جميع البرامج التي بلغت نسبة إنجازها 50 بالمائة، فما فوق قبل 30 جوان 2023.

وخلال اشرافه على إجتماع لمجمع المصالح الإقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة “عدل” شدد الوزير  على ضرورة اطلاق عملية انجاز كل المشاريع غير المنطلقة وإعادة تمشيط الورشات المتوقفة قبل 30 جوان 2023.

الوزير أمر أيضا بالانتهاء قبل تاريخ 30 جوان من أشغال الطرق والشبكات المختلفة لجميع البرامج التي انتهت فيها عملية انجاز العمارات قبل 31 ديسمبر 2021.

كما وجه المسؤول الأول عن القطاع تعليمات بالانتهاء من جميع المشاريع السكنية المبرمجة خلال الثلاثي الرابع من هذه السنة قبل 30 أكتوبر 2023 وذلك لتوزيعها بمناسبة 1 نوفمبر.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن عدد السكنات طور الإنجاز بلغ 81 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد السكنات المتوقفة 13 ألف وحدة وعدد السكنات غير المنطلقة 28 ألف وحدة.

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