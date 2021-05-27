 تعليمات جديدة من بلعريبي للإسراع في توزيع السكنات الجاهزة..!

خلال اجتماع جمعه من إطارات الوزارة

دعا وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعربي، الهيئات والمصالح تحت الوصاية إلى دفع كل مستحقات سونلغاز من أجل تسهيل عمليات الربط بالكهرباء و الغاز لمختلف المشاريع السكنية الجديدة.

وجاءت تعليمات بلعربي خلال اجتماع تنسيقي جرى، الخميس، بحضور الأمين العام لوزارة، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (SADEG)، ومدراء مركزيين بالوزارة، ومدراء عامون للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وكذلك مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي, بئر مراد رايس والدار البيضاء.

وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على فايسبوك، أن الوزير أسد خلال هذا اللقاء التقييمي بعدة تعليمات تمثلت في دفع كل مستحقات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز من طرف الهيئات والمصالح تحت الوصاية (وكالة عدل، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية, دواوين الترقية والتسيير العقاري) وإعداد برنامج خاص بالتوزيع السنوي للسكنات وتسليمه مسبقا للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز حتى تتمكن من إنجاز أشغال الربط مسبقا.

ودعا بلعربي إلى تعيين إطار بوزارة السكن مكلف بالتنسيق بين مؤسسات الإنجاز على المستوى الوطني والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مع تقديم تقارير شهرية عن تقدم وتيرة الإنجاز والربط ورفع التحفظات وكذا إعطاء أولوية خاصة للسكنات التي ستسلم خلال السداسي الثاني والثالث من هذه السنة لمباشرة عملية التزويد بالغاز والكهرباء.

واستمع بلعربي خلال هذا اللقاء إلى انشغالات مؤسسات الإنجاز تحت الوصاية (وكالة عدل، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بئر مراد رايس والدار البيضاء) بخصوص جل المشاريع قيد الإنجاز مع شركة سونلغاز.

وبدوره أوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز, أن المؤسسة التي يترأسها مستعدة للتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة السكن لتزويد الأحياء بالكهرباء والغاز حتى “لا يكون المواطن رهينة أمام أمور إدارية بحتة”.

وبالمناسبة، اتفق الوزير مع الرئيس المدير العام الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز على أن مباشرة أشغال التزويد بالكهرباء والغاز يمكن أن يكون بمجرد إمضاء وثيقة التزام من طرف مؤسسة الإنجاز سواء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية على أن يلتزم القطاع بدفع كل المستحقات.