تعليمات جديدة من بنك الجزائر حول تمويل المشاريع ودعم التصدير

وجه محافظ بنك الجزائر، تعليمات إلى مدراء البنوك المحلية من أجل بذل مزيد من الجهود لتمويل المشاريع الجديدة المنتجة للقيمة المضافة وكذا ترقية الصادرات.

وحسب بيان للبنك المركزي، فقد تم إصدار هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده محافظ البنك صلاح الدين طالب مع المدراء العامين للبنوك المحلية، “بهدف التشاور وتبادل وجهات النظر حول وضعية النظام البنكي الجزائري، وكذا حول آفاق تطوره.

وأشار البيان إلى أن المحافظ قد “دعا البنوك إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تمويل مشاريع جديدة منتجة للقيمة المضافة وإيجاد أفضل الآليات لتطوير الاندماج المالي بكل أبعاده، بهدف الرفع من تحصيل الموارد وتمويل الاقتصاد الوطني، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وشدد في ذات السياق، على “أهمية توفير وسائل الدفع الرقمي دون إهمال مجموع الوسائل الأخرى الخاصة باحتياجات الزبائن”، مذكرا بأن “الجزائر تتوفر على امكانيات معتبرة لضمان انعاش اقتصادي في مستوى الاهداف المسطرة”..

كما أوضح محافظ بنك الجزائر، أن “البنوك مطالبة في إطار عمليات التجارة الخارجية، بضرورة ترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال ضمان تعميم نشر قانون الصرف لفائدة زبائنها، وذلك من خلال مستخدمين مكونين”.

وشكل هذا الاجتماع الذي يعد الأول في سنة 2023، فرصة لعرض المؤشرات المالية الأساسية لسنة 2022 والتطورات من حيث السيولة البنكية وشروط التمويل النقدي وكذا تطبيق قانون الصرف سيما ذلك المتعلق بمرافقة المصدرين خارج المحروقات.

كما سمح بمناقشة انشغالات المجال البنكي، وهو يندرج ضمن مسعى اتصال وتشاور حول المواضيع البنكية الراهنة. يضيف البيان.