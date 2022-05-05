تعليمات جديدة من رزيق حول تموين السوق بالمواد واسعة الإستهلاك

أسدى وزير التجارة، كمال رزيق، تعليمات بمواصلة ضبط السوق وتموينه على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بالمواد ذات الاستهلاك الواسع

وجاءت تعليمات رزيق خلال اجتماع تنسيقي حضرته الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة وترقية الصادرات الولائيين والجهويين، مساء الأربعاء، حيث أمر الوزير بمواصلة ضبط السوق وتموينه بالمواد ذات الاستهلاك الواسع”، حسب ما أفاد به بيان الوزارة.

كما أكد على “ضرورة الإلتزام الكامل بالعودة لمزاولة كافة النشاطات التجارية والخدماتية بعد إنتهاء عطلة عيد الفطر نهار”.