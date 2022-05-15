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الجزائر

تعليمات جديدة من هني لتطوير الانتاج الفلاحي

الشروق أونلاين
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تعليمات جديدة من هني لتطوير الانتاج الفلاحي
ح.م

أمر وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، الأحد، ببذل المزيد من الجهود لتثمين وتطوير الإنتاج الوطني، في ظل التذبذب الذي تشهده الأسواق العالمية.

وجاء هذا خلال ترأس الوزير، اجتماعا لتقييم مدي تقدم تجسيد البرامج والمشاريع في الميدان وكذا إعادة تصويب التوجيهات بخصوص المسائل ذات الأولية، حضره الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة واطارات القطاع على المستوى المركزي والمحلي.

ودعا الوزير خلال اللقاء إلى بذل المزيد من الجهد لتثمين الإنتاج الوطني وإعادة تصويب الأهداف المسطرة فيما يتعلق بتطويره، خصوصا في ظل الاوضاع والظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا لا سيما من ناحية تذبذب السوق الدولية للمواد الأولية الغذائية واثارها على الأسعار.

وفيما يخص حملة الحصاد والدرس لموسم 2021/2022 ، اعطى هني تعليمات صارمة للاطارات من أجل العمل على جلب مجمل المحصول المنتج محليا لهذا الموسم، معتبرا ان الدولة قامت بمجهودات جبارة لدعم وموافقة المنتجين بهدف تعزيز المخزون الوطني من الحبوب.

وحول مكافحة حرائق الغابات، ألح الوزير على ضرورة إشراك كل الفاعلين وتكثيف عمليات التحسيس والوقاية باستعمال كل وسائل الإعلام والاتصال الممكنة.

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