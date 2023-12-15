تعليمات حول العمليات البيداغوجية والإدارية لنهاية الفصل الأول

تسليم كشوف النقاط لأولياء التلاميذ يوم 21 ديسمبر

قدم وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد تعليمات حول تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول وغلق السنة المالية، وذلك خلال ترأسه، مساء الخميس، ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حسب ما أفاد به الجمعة بيان لذات الوزارة.

وأكد الوزير، خلال هذه الندوة التي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، على “وجوب متابعة عمليات تصحيح اختبارات الفصل الأول مع التلاميذ وحجز العلامات على الأرضية الرقمية تحسبا لاستخراج كشوف النقاط وتسليمها لأولياء التلاميذ في اليوم المفتوح المقرر لتاريخ الخميس 21 ديسمبر 2023”.

كما حث مديري التربية على “زيارة المؤسسات في هذا اليوم للوقوف على كيفية سير عملية تسليم الكشوف ولقاء الأولياء بالأساتذة”، داعيا الى “استغلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء في تنظيم حصص للدعم والمراجعة على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم لفائدة التلاميذ، لا سيما تلاميذ أقسام الامتحانات”.

وبخصوص غلق السنة المالية، أمر بلعابد بإتمام “جميع العمليات وتصفية كل الوضعيات الإدارية والمحاسبية المقررة بعنوان سنة 2023 في الآجال المحددة لها قبل نهاية السنة واستغلال عطلة الشتاء في عملية الصيانة ومعالجة النقائص”.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على “عدم التهاون في متابعة توفير التدفئة وضمان ديمومة اشتغالها من خلال تفحص مختلف الأجهزة وصيانة العاطل منها تبعا للآليات التي تم وضعها في هذا الشأن”، مشددا على “إعطاء الأهمية اللازمة للتكفل بانشغالات المستخدمين ومعالجة مختلف الشكاوى طبقا للقوانين السارية المفعول وللتنظيم المعمول به مع ضرورة توثيقها على النظام الرقمي المنشأ لهذا الغرض”.

وفي ذات السياق، أمر الوزير مديري التربية بمواصلة “الجهد المبذول لتحسيس العدد القليل المتبقي من منتسبي جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات من أجل الاستفادة من عملية الادماج، سواء في رتبة مشرف التربية بالمدارس الابتدائية أو بالقطاعات الوزارية الأخرى في إطار اللجنة الولائية المنصبة لهذا الغرض قبل انتهاء الآجال المحددة لهذه العملية بتاريخ 31 ديسمبر 2023”.