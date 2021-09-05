تعليمات صارمة بتكثيف الرقابة في أسواق الجملة والتجزئة

أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الأحد، تعليمات “صارمة” تتعلق بضرورة تكثيف العمليات الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة والتصدي للمضاربة، على خلفية الارتفاع المسجل مؤخرا في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك لاسيما الخضر والفواكه.

وحسب بيان نشرته الوزارة، فقد ترأس رزيق، الأحد ، اجتماعا طارئا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومديري التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أسدى خلاله “تعليمات صارمة للتصدي لكافة أشكال المضاربة”.

وذكر رزيق في نفس السياق بـ”قرار الترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك دون الحصول على أي رخصة أو تسريح”.

كما طالب مديري التجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق التجار المخالفين للتعليمتين المتعلقتين بإلزامية إشهار الأسعار وعرض السلع التجارية خارج المحلات مع إجبارية تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة.

ك. خ