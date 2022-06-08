تعليمات صارمة لمحافظي التظاهرات لتقديم الحصائل المالية قبل إغلاق الحسابات

خريطة جديدة ودفتر شروط موحد للمهرجانات قريبا

تستعد وزارة الثقافة لإعداد خريطة جديدة للمهرجانات تشمل توزيع جغرافي جديد للتظاهرات الثقافية وكذا دفتر شروط موحد لكل المهرجانات يضمن شفافية في التمويل والصرامة في المتابعة حيث استدعت مديرية النشاط والتوزيع الثقافي بالوزارة مديري ومحافظي المهرجانات الذين عقدت تظاهراتهم وهذا من أجل عرض التقرير الأدبي والمالي للحدث وبالموازاة مع هذا وجهت الوزيرة تعليمات صارمة لكل المسؤولين عن المهرجانات بعدم ترك الديون وتصفية جميع التعاملات المالية للحدث في أوانها وهذا تجنبا لتراكم الديون التي عرفتها بعض المهرجانات والتي حالت دون تصفية المشاكل التي عرفتها بعضها وأدت إلى تعطيل تنظيمها منذ 2019 وما تزال مديرية الإنتاج والتوزيع الثقافي بالوزارة تبحث عن طرق وأساليب تمكنها من تصفية ديون المهرجانات تمهيدا لإعادة بعثها.

وفي إطار إعادة إطلاق المهرجانات تدرس الوزارة مقترح يقضي بمراجعة قائمة المهرجانات وتوزيعها بالشكل الذي يجعلها تحقق التوازن الجغرافي والفعالية الاقتصادية والثقافية للمنطقة التي ينظمها بها.

من جهة أخرى تدرس الوزارة إعادة بعثت مهرجانات لم تنظم منذ 2015 مثل مهرجان المسرح النسوي مثلا وهذا بعد إعادة تعيين محافظين ومديرين للمهرجانات لتلك التي عرفت تنحيه مسرييها من قبل دون أن تعرف تسليم المهام للمحافظين الجدد هذا إضافة إلى تكيف المهرجانات مع المناسبات الوطنية مثلا تم اقتراح تنظيم مهرجان المسرح النسوي خلال شهر مارس الذي يحتفل بالنساء.

ومن ضمن المقترحات المعدة لإطلاق خريطة الأحداث والتظاهرات الثقافية نقل بعض المهرجانات إلى الولايات الجديدة، حيث دعت وزيرة القطاع في اجتماعها الأخير بمديري الثقافة للولايات إلى تقديم اقتراحات في هذا الاتجاه مع تعميم مهرجان القراءة في احتفال على مستوى كل الولايات.

وسيكون من ضمن المقترحات الجديدة لخريطة المهرجانات وضعها تحت أعين المفتشية العامة للمالية، وهذا قصد وضع حدّ لسياسة الاستهتار التي أدت إلى تبديد المال العام دون تقديم مهرجانات في المستوى. هذا، إلى جانب إعادة ترتيب هذه المهرجانات ضمن خريطة جديدة تراعي مهامها التنموية في الولايات التي تحتضنها، وإضفاء المزيد من الشفافية والجدية في التنظيم واعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي، حيث كانت الوزارة قد وجهت تعليمة لمحافظي المهرجانات بالتصريح بالغلاف المالي لأي تظاهرة آلو مهرجان خلال الندوة الصحفية التي يعقد للإعلان عن برامجها.