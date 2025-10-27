تعليمات صارمة لوقف البيع العشوائي للمضادات الحيوية

جنوحات: اعتقادات خاطئة حول اللقاح يجب تصحيحها

حذر مختصون في الأمراض التنفسية والمناعية، من اقتناء المضادات الحيوية من الصيدليات من دون استشارة الطبيبة، وقال هؤلاء، الاثنين، في يوم تحسيسي بمقر المعهد الوطني للصحة العمومية، إن توجيهات صارمة تلقاها الصيادلة، تمنع بيع مثل هذه الأدوية لعلاج الفيروسات كالأنفلونزا الموسمية، لاسيما أن المضادات الحيوية تهدد الجهاز المناعي للإنسان مع مرور الوقت، وهو ما أكدته المنظمة العالمية للصحة، التي تشير إلى أن المناعة مع مطلع 2050 ستصبح مشكلا حقيقيا لا يمكن مواجهته بسهولة.

وقال البروفسور كمال جنوحات، رئيس الجمعية الوطنية لطب المناعة والمختص في المجال المناعي في الجزائر، خلال اليوم الإعلامي التحسيسي حول الفيروسات، إن الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية لعلاج الأنفلونزا يجعلون مناعتهم غير قادرة مستقبلا على تحمل الإصابة بهذا الفيروس، الذي يمكن علاجه في الحقيقة بأدوية بسيطة مع بداية الإصابة به.

وفيما يتعلق بالأنفلونزا الموسمية، أكد أن موجة خطيرة وجادة ستصل إلى الجزائر في الأيام القادمة وقد تكون أخطر بين شهر مارس وجويلية، ولكن هناك نسبة 3 بالمائة من الإصابة بهذا الفيروس حاليا، بعد أن سجلت فرنسا واسبانيا هذه النسبة منذ 10 أيام، في حين أن اليابان وماليزيا تشهد موجة خطيرة للأنفلونزا تسببت في غلق 100 مؤسسة تربوية، الأمر الذي يجعل الجزائر تتجند لحماية الفئة الهشة بالتلقيح.

وأوضح البروفسور كمال جنوحات، أن الكثير من الجزائريين يعتقدون أن الفئة فوق الـ65 سنة، لا يعنيها التلقيح إلا في حال إصابتها بأمراض مزمنة، وهذا خطأ يجب أن يعلمه الجميع، لأن اللقاح الخاص بالأنفلونزا الموسمية ضروري لهذه الفئة العمرية حتى ولم تكن مصابة بمرض ما.

ودعا الأشخاص الذين ينتمون للفئة الهشة كالمرضى والحوامل، والمسنين، إلى تلقي اللقاح بالنظر إلى تطور طفرات الفيروس، والذي يحتاج إلى لقاح جديد يتناسب مع كل طفرة، حسب ترخيص المنظمة العالمية للصحة، التي تحصي سنويا ما بين 300 ألف و650 ألف وفاة في العالم، و5 ملايين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي السياق، قال المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، الأستاذ عبد الرزاق بوعمرة، إن الأنفلونزا الموسمية تعدّ قضية متكرّرة في مجال الصحة في الجزائر، لكنها غالبًا ما يكون مستهانا بها رغم أنها تُصيب كل سنة آلاف الأشخاص، وتُضعف الفئات الأكثر هشاشة، إلا أن اليوم ونظرا لتطور الفيروسات والإصابة بها أحيانا في آن واحد يستدعي الحيطة والحذر والوقاية وتلقي اللقاح من طرف الفئات المعنية.

وأكد أن اللقاح الخاص بالأنفلونزا الموسمية هذه المرة من إنتاج محلي، حيث يمكن أن تتوفر جرعات أخرى، علما أنه يخضع لمعايير عالمية تتماشى وتطور الفيروس سنويا.