تعليمات “عاجلة” من وزارة الصناعة برفع إنتاج أدوية علاج الحروق

دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني يوم الثلاثاء، كافة المؤسسات الناشطة في صناعة المستلزمات الطبية المستخدمة في علاج الحروق، إلى رفع الإنتاج.

وأسدت الوزارة تعليمة بتوجيه حصص من هذه المسلتزمات الطبية، نحو المناطق المتضررة من حرائق الغابات التي نشبت بعدّة مناطق من شمال البلاد.

وشدّدت الوزارة في نصّ التعليمة الموّجهة للمؤسسات الصيدلانية، على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، وتجنيد كافة الموارد البشرية والمالية اللازمة للرفع من إنتاج هذه الأدوية، لتوجيه حصص منها نحو المناطق المتضررة.

وأسفرت حرائق الغابات التي نشبت بعدّة ولايات شمالي الجزائر عن 34 حالة وفاة. بينهم 24 شهيدا من المدنيين، و10 شهداء من أفراد الجيش.