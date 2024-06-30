تعليمات لتسليم مشروع طريق تيمياوين-برج باجي مختار-رقان قبل نهاية سبتمبر

طالب وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، الشركات المكلفة بإنجاز الشطر الأول من مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين تيمياوين-برج باجي مختار-رقان، والممتد على مسافة 140 كلم، بتسليمه قبل نهاية سبتمبر المقبل.

ويعد هذا المشروع، أحد الأشطر الخاصة بطريق وطني يمتد لمسافة 500 طلم، قررت السلطات العليا للبلاد التكفل به من خلال إطلاق مشاريع كبرى لعصرنته على ثلاثة أشطر، في إطار تهيئة وتطوير المنافذ الكبرى الممتدة من الشمال الى اقصى جنوب البلاد”، وفق ما اكده بيان وزراة الاشغال العمومية.

وبخصوص الشطرين الثاني والثالث من هذا المشروع والممتدين على مسافة 135 كلم و 150 كلم، على التوالي، طالب الوزير رخروخ، وفق ذات المصدر، الشركات المنجزة، على ضرورة اتخاذ التدابير الميدانية اللازمة لإنجازه واستلامه في الآجال المحددة, مع احترام المعايير المعتمدة في الانجاز باعتباره شريان التنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بهذه المنطقة الجنوبية”, مؤكدا أن هذا المشروع “يشكل القاسم المشترك لتنمية مختلف القطاعات بالمنطقة”.

ويعتبر الطريق الوطني رقم 06 في شطره المار بإقليم ولايتي أدرار وبرج باجي مختار، محورا ذو أهمية بالغة من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، حيث يشكل القاسم المشترك لتنمية مختلف القطاعات بالمنطقة، كما أنه يمثل الرابط الوحيد بين ولايتي أدرار وبرج باجي مختار، انطلاقا من مدينة أدرار إلى غاية الحدود الجزائرية المالية، مرورا بمدينتي برج باجي مختار وتيمياوين على مسافة إجمالية تقدر بـ 970 كلم.