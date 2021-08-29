تعليمات للإسراع في وضع العشب الطبيعي بميدان ملعب براقي

من المنتظر أن تشهد الأشغال الجارية في ملعب براقي بالعاصمة، تقدما في الأيام القادمة بتغطية أرضية الميدان بالعشب الطبيعي مع العمل على تسريع وتيرة الأشغال الخارجية للملعب.

وأسدى والي ولاية الجزائر، خلال زيارته السبت، إلى ملعب براقي، تعليمات بضرورة الإسراع في استكمال الأشغال الخارجية، مع الإسراع في تغطية أرضية الملعب بالعشب الطبيعي وفق المعايير الدولية المعمول بها.

كما تفقد والي العاصمة، مشروع ملعب الدويرة، وقدّم تعليمات تقضي بضرورة الانطلاق في تركيب الدعائم المعدنية لسطح الملعب بداية من شهر سبتمبر المقبل، مع إعطاء تعليمات لمكتب الدراسات للتنسيق مع مصالح الأشغال العمومية من أجل إتمام الدراسة التكميلية لأشغال التهيئة الخارجية للمشروع.